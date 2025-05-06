Еврокомиссия подготовила 17-й пакет санкций в отношении России. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, в новый список войдут более 100 судов так называемого «теневого флота» и более 50 физических и юридических лиц, связанных с Москвой. В перечне — также пять китайских компаний.

Санкции включают усиление экспортного контроля за товарами и технологиями, которые могут быть использованы российскими вооруженными силами. Под ограничения попадут 31 компания, поддерживающая российский оборонный сектор или участвующая в обходе санкций. 13 из них зарегистрированы за пределами России.

Отдельно уточняется, что санкционное освобождение по проекту «Сахалин-2» будет продлено до июня следующего года. Причина — его стратегическое значение для Японии.

По информации Reuters, предложения Еврокомиссии были разработаны быстрее обычного и без предварительных консультаций с государствами-членами ЕС. Один из европейских чиновников заявил, что Брюссель хотел продемонстрировать, что Евросоюз «все еще способен согласовать санкции против России», несмотря на угрозы вето со стороны Венгрии.

Обсуждение нового пакета ограничений начнется в среду.

На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет в координации с США. Он отметил, что Европа поддержит «сокрушительные меры», ранее анонсированные американским сенатором Линдси Грэмом, если Россия откажется от мирного урегулирования в Украине.

В субботу источники Reuters сообщили, что предстоящие американские санкции затронут «Газпром», неназванные крупные ресурсные компании и банки.