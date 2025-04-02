Москва готовится ко второй встречи с США по «нормализации» двусторонних отношений — она пройдет в Стамбуле, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-брифинга во вторник.

Точная дата не названа, однако встреча последует за переговорами, прошедшими 27 февраля в резиденции генконсульства США в том же городе.

По словам Лаврова, в фокусе переговоров — три темы: урегулирование российско-украинской войны, восстановление черноморской зерновой сделки и устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях. А «проблемы с посольствами», по его словам, тянутся еще с администрации Барака Обамы.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча. Тем временем общение продолжается посредством телефонных звонков и видеоконференций», - добавил он.

Также Лавров сообщил, что Россия направила США, ООН и ОБСЕ доказательства якобы нарушения Киевом объявленного моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что РФ соблюдает соглашение, несмотря на продолжающиеся атаки на ее объекты. Он добавил также, что Москва ожидает ответа Вашингтона на предложения по возобновлению зерновой инициативы.

27 февраля делегации России и США встретились в резиденции Генерального консульства США в Стамбуле, чтобы обсудить работу своих посольств. Эта встреча последовала за первым за годы контактом Москвы и Вашингтона, прошедшем в Саудовской Аравии 18 февраля.