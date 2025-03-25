Китай официально представил устройство, способное перерезать самые защищенные подводные кабели связи и электроснабжения на глубине до 4 000 метров. Это первый случай, когда подобные технологии раскрываются публично. Устройство может применяться как с пилотируемыми, так и с беспилотными подводными аппаратами, включая новейшие «Фэндоучжэ» и серию «Хайдоу».

Разработкой занимался Китайский научно-исследовательский центр судостроения (CSSRC) совместно с Государственной лабораторией глубоководных пилотируемых аппаратов.

Резак рассчитан на бронированные кабели, защищенные слоями стали, резины и полимеров — именно такие линии обеспечивают 95% глобальной передачи данных.

Формально заявлено, что устройство предназначено для гражданских целей: подводной добычи и спасательных операций.

Однако его потенциал как инструмента военного воздействия вызывает тревогу. По мнению аналитиков, такая технология может быть использована для отключения связи в стратегически важных точках — например, в районе острова Гуам, где сосредоточены силы США в Тихом океане.