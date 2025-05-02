Президент США Дональд Трамп планирует резкое увеличение оборонных расходов в 2026 финансовом году. По информации Bloomberg, проект бюджета, подготовленный Белым домом, предусматривает $1,01 трлн на статьи, связанные с национальной безопасностью — это на 13% больше, чем в текущем году.

Рост оборонного бюджета станет самым масштабным со времен Рональда Рейгана и его программы «звездных войн». Расходы только на Пентагон вырастут до $961 млрд, что на $112,7 млрд больше по сравнению с 2025 годом и на $84,2 млрд больше, чем предусматривал план предыдущей администрации.

Согласно проекту, США впервые в истории преодолеют порог в $1 трлн расходов на безопасность. В документ включены пункты о создании системы ПРО «золотой купол», строительстве военных кораблей, модернизации ядерной триады и повышении зарплат военным на 3,8%.

Параллельно администрация предлагает сократить гражданские расходы на $163 млрд, или 22,6%. Под урезание попадут программы в области возобновляемой энергетики, защиты окружающей среды, устранения расового неравенства, международной помощи, науки, образования и городского развития.

Трамп рассчитывал сократить бюджет на $2 трлн при участии Илона Маска и его Департамента государственной эффективности (DOGE), но из-за судебных запретов реализовать удалось лишь $150 млрд — в 13 раз меньше задуманного.

Причина жесткой экономии — рекордный бюджетный дефицит. В прошлом году он превысил $3 трлн, а в этом, по состоянию на февраль, уже превысил $1 трлн. Выплаты по процентам по госдолгу обходятся Белому дому в $1,2 трлн в год — это около 20% всех расходов. С 2020 года эти траты выросли почти в три раза.