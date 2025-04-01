ПОЛИТИКА
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Киев не против ресурсной сделки, но...
Глава МИД Украины заявил, что консультации между Киевом и Вашингтоном на предмет «взаимоприемлемого» соглашения продолжаются
Киев не против ресурсной сделки, но...
/ Reuters
1 апреля 2025 г.

Украина продолжает попытки согласовать с США условия ресурсного соглашения на фоне жестких заявлений Дональда Трампа. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом в Киеве.

По его словам, 28 марта украинская сторона получила через дипломатические каналы обновленный вариант документа от США. Министр подчеркнул, что Украина была готова подписать ранее согласованную рамочную версию, однако в новом проекте появились изменения. Сибига отметил, что «процесс продолжается» и что Киев будет стремиться к «взаимоприемлемому тексту» документа.

Накануне Трамп обвинил Владимира Зеленского в попытке «сорвать» сделку. «Если он откажется от соглашения по редкоземельным ресурсам, у него будут большие проблемы. Очень большие», — заявил американский президент, добавив, что Украина «никогда не станет членом НАТО» и Зеленский «это понимает».

По данным The Telegraph, проект соглашения, полученный в распоряжение издания, предполагает, что США требуют от Украины выплат существенных репараций и претендуют на контроль над половиной ее запасов нефти, газа и углеводородов.

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