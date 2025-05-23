ТУРЦИЯ
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Вьетнам против Telegram
Власти Вьетнама распорядились заблокировать Telegram из-за отказа компании сотрудничать в борьбе с преступностью
Вьетнам против Telegram
Во Вьетнаме будет полностью заблокирован доступ к мессенджеру Telegram / Reuters
23 мая 2025 г.

Во Вьетнаме будет полностью заблокирован доступ к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в правительственном документе, который изучило агентство Reuters.

Указание провайдерам телекоммуникационных услуг направило Министерство технологий страны. Причиной стало нежелание платформы сотрудничать с властями в борьбе с преступной деятельностью.

Telegram также обвиняют в отказе соблюдать юридические нормы, включая удаление незаконного контента. Во Франции по аналогичным основаниям расследуется дело в отношении основателя мессенджера Павла Дурова.

В документе, датированном 21 мая, сказано, что провайдеры обязаны до 2 июня отчитаться о мерах, предпринятых для блокировки сервиса. Министерство технологий потребовало внедрить решения, «предотвращающие деятельность Telegram во Вьетнаме».

По данным Департамента кибербезопасности, 68% из 9600 каналов и групп в Telegram нарушают законы Вьетнама. Речь идет о мошенничестве, торговле наркотиками и предполагаемом терроризме.

Представитель ведомства сообщил, что Telegram отказался передать данные пользователей, несмотря на запросы в рамках уголовных дел.

Кроме того, по информации полиции, в мессенджере действуют группы с десятками тысяч участников. Власти утверждают, что эти группы созданы оппозиционными и «реакционными субъектами», распространяющими антиправительственные материалы.

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