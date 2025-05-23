ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В России разбился военный вертолет с экипажем
Два человека погибли; вертолет рухнул на территорию заброшенного химзавода в Орловской области
В России разбился военный вертолет с экипажем
/ Reuters
23 мая 2025 г.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в пятницу около 14:00 по местному времени в Орловской области, примерно в 370 км к юго-западу от Москвы. Об этом сообщают российские СМИ и Минобороны РФ.

По предварительным данным, на борту находились двое — пилот и бортмеханик. Оба погибли. Вертолет выполнял учебный полет и направлялся на аэродром в Вяземском районе Смоленской области. Причиной падения назван отказ двигателя.

Катастрофа произошла в районе поселка Нарышкино, на территории заброшенного химического предприятия. Очевидцы сообщают о сильном задымлении и последовавших взрывах, предположительно от детонации боекомплекта.

Минобороны уточнило, что жертв среди гражданских нет, повреждений на земле не зафиксировано. На место направлена комиссия Воздушно-космических сил России для расследования причин аварии.

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