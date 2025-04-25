ВОЙНА В ГАЗЕ
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Литва готова признать Палестину
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс готов рассмотреть признание Палестины после прекращения огня и освобождения всех пленных
Литва готова признать Палестину
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис / AP
25 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис допустил возможность признания Палестины в будущем. Об этом он сообщил в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT).

По словам главы МИД, первоочередными условиями для этого должны стать прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение всех пленных и разработка «дорожной карты» по обеспечению стабильности в регионе.

«Одной из составляющих этого процесса, безусловно, должно стать существование палестинского государства», — подчеркнул Будрис.

Министр отметил, что Литва будет внимательно следить за действиями Франции и других стран Европы.

«Когда будет большинство, и мы увидим, что время пришло, мы обязательно рассмотрим возможность признания Палестины», — добавил он.

Будрис подчеркнул, что действовать нужно в правильное время и при правильных условиях. Он также выразил обеспокоенность судьбой пленников, и призвал сосредоточиться на перемирии и стабильности.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что вопрос будет обсуждаться на международной конференции, организуемой Францией совместно с Саудовской Аравией.

Израиль резко отреагировал на высказывания Макрона, продолжая отвергать план двухгосударственного решения.

С начала израильских атак на сектор Газа 7 октября 2023 года Палестину признали уже 147 стран, включая Испанию, Норвегию, Ирландию, Словению, Армению, Багамы, Тринидад и Тобаго, Ямайку, Барбадос и Мексику.

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