Число погибших в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 25 человек, сообщают местные источники. Как передает иранское государственное телевидение, в результате инцидента также пострадали 1 139 человек. Взрыв произошел в субботу в районе контейнерного терминала порта около полудня по местному времени.

Несмотря на заверения государственных СМИ о контроле над ситуацией, очевидцы сообщали о новых взрывах и густых клубах дыма, а власти срочно призвали жителей сдавать кровь для пострадавших. Порт, стратегически расположенный у выхода в Ормузский пролив, понес серьезный ущерб: были разрушены здания, а ударной волной выбило окна в радиусе до 25 км.

Власти предупредили о запрете распространения «ложной информации», однако официальные лица признали, что ранее порту указывали на недостатки в соблюдении мер безопасности. Причины взрыва до сих пор окончательно не установлены: начато расследование при участии министра внутренних дел и генерального прокурора Ирана, которые обещали наказать виновных.

На фоне этого инцидента в Омане проходил очередной раунд сложных переговоров между США и Ираном по ядерной программе, где обе стороны признали наличие прогресса, но подчеркнули, что остаются серьезные разногласия.