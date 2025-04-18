ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Самый массовый исход с начала войны в Судане
В результате атак Сил быстрого реагирования на город Эль-Фашер более 330 тыс. человек бежали из лагеря Замзам на западе Судана
Самый массовый исход с начала войны в Судане
Лагерь беженцев Замзам / Reuters
18 апреля 2025 г.

С 13 апреля лагерь беженцев Замзам в городе Эль-Фашер покинули более 332 тыс. человек. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в районы Северного и Центрального Дарфура направились 66 405 семей. Причиной стали возобновившиеся боевые действия между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF).

12 апреля RSF начали активное наступление на Эль-Фашер, находящийся в осаде уже почти год. На следующий день бойцы RSF объявили о взятии под контроль лагеря Замзам. По информации ООН, в результате атак на город погибли около 400 мирных жителей, десятки тысяч лишились крова.

14 апреля МИД Турции выступил с заявлением в связи с атакой на лагерь беженцев Замзам. В результате удара погибли сотрудники гуманитарных организаций.

«Мы осуждаем атаки на лагерь беженцев Замзам, в результате которых погибли сотрудники гуманитарных организаций и множество мирных жителей. Удары по гражданскому населению ни при каких условиях не могут считаться допустимыми», — говорится в заявлении МИД Турции.

Анкара также подчеркнула необходимость немедленного прекращения блокады Эль-Фашера и страданий суданского народа, подтвердив свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Судана.

Судан находится в состоянии внутреннего конфликта с апреля 2023 года. Армия и RSF ведут боевые действия по всей стране. По оценкам ООН, конфликт стал крупнейшим в мире по числу внутренне перемещенных лиц: более 11 млн человек покинули свои дома внутри Судана, еще около 4 млн бежали за границу.

К настоящему моменту армия Судана вернула контроль над значительной частью столицы Хартума, в то время как RSF сосредоточили усилия на захвате западных регионов, включая Дарфур.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us