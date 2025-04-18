С 13 апреля лагерь беженцев Замзам в городе Эль-Фашер покинули более 332 тыс. человек. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в районы Северного и Центрального Дарфура направились 66 405 семей. Причиной стали возобновившиеся боевые действия между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF).

12 апреля RSF начали активное наступление на Эль-Фашер, находящийся в осаде уже почти год. На следующий день бойцы RSF объявили о взятии под контроль лагеря Замзам. По информации ООН, в результате атак на город погибли около 400 мирных жителей, десятки тысяч лишились крова.

14 апреля МИД Турции выступил с заявлением в связи с атакой на лагерь беженцев Замзам. В результате удара погибли сотрудники гуманитарных организаций.

«Мы осуждаем атаки на лагерь беженцев Замзам, в результате которых погибли сотрудники гуманитарных организаций и множество мирных жителей. Удары по гражданскому населению ни при каких условиях не могут считаться допустимыми», — говорится в заявлении МИД Турции.

Анкара также подчеркнула необходимость немедленного прекращения блокады Эль-Фашера и страданий суданского народа, подтвердив свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Судана.

Судан находится в состоянии внутреннего конфликта с апреля 2023 года. Армия и RSF ведут боевые действия по всей стране. По оценкам ООН, конфликт стал крупнейшим в мире по числу внутренне перемещенных лиц: более 11 млн человек покинули свои дома внутри Судана, еще около 4 млн бежали за границу.

К настоящему моменту армия Судана вернула контроль над значительной частью столицы Хартума, в то время как RSF сосредоточили усилия на захвате западных регионов, включая Дарфур.