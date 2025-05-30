Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. В ночь на 31 мая израильские истребители атаковали район Баальбека на востоке страны.

Как сообщает ливанское агентство NNA, удары были нанесены по окрестностям населенного пункта Шимстар, расположенного недалеко от города Баальбек.

Ранее в тот же день израильская авиация атаковала южные регионы Ливана. По информации официального представителя армии Израиля Авихая Адрае, удары были направлены против военной инфраструктуры движения «Хезболла».

Израильские войска продолжают заходить в приграничные населенные пункты Ливана, хотя перемирие предусматривает полный отвод войск. По последним данным, армия сохраняет свое присутствие как минимум в пяти точках.

Несмотря на соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, Израиль систематически нарушает его условия.

«Голубая линия» — это временная демаркационная линия, установленная ООН в 2000 году после вывода израильских войск из Ливана. Она не является официальной границей, но используется для фиксации нарушений.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.