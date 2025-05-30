ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Израиль снова бомбит Ливан
Израильская армия нанесла ночные авиаудары по району Баальбека на востоке Ливана
Израиль снова бомбит Ливан
Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану / Reuters
5 часов назад

Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. В ночь на 31 мая израильские истребители атаковали район Баальбека на востоке страны.

Как сообщает ливанское агентство NNA, удары были нанесены по окрестностям населенного пункта Шимстар, расположенного недалеко от города Баальбек.

Ранее в тот же день израильская авиация атаковала южные регионы Ливана. По информации официального представителя армии Израиля Авихая Адрае, удары были направлены против военной инфраструктуры движения «Хезболла».

Израильские войска продолжают заходить в приграничные населенные пункты Ливана, хотя перемирие предусматривает полный отвод войск. По последним данным, армия сохраняет свое присутствие как минимум в пяти точках.

Несмотря на соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, Израиль систематически нарушает его условия.

«Голубая линия» — это временная демаркационная линия, установленная ООН в 2000 году после вывода израильских войск из Ливана. Она не является официальной границей, но используется для фиксации нарушений.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us