ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия отвергла формат «Зеленский-Трамп-Путин»
В Кремле считают трехстороннюю встречу президентов преждевременной. И заверили, что продолжают работу над документом о перемирии, который «требует тщательной выдержки и подготовки»
Россия отвергла формат «Зеленский-Трамп-Путин»
/ AFP
28 мая 2025 г.

Кремль отверг идею проведения трехстороннего мирного саммита с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «такая встреча должна стать результатом конкретных договоренностей между российской и украинской делегациями».

Кроме того, по его словам, российский проект меморандума — о подготовке версий которого обе столицы договорились в Стамбуле — еще не передан Киеву. «Работа продолжается — это серьезный документ, требующий тщательной выдержки и подготовки», — уточнил Песков.

Ранее президент Украины заявил, что готов к «любому формату» переговоров. «Если Путину неудобно встречаться один на один, или если кто-то считает, что трехсторонняя встреча лучше, — я готов ко всему», — подчеркнул Зеленский. Его заявление прозвучало после того, как Москва не отправила своего представителя на прямые переговоры в Стамбуле в начале мая.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что дата следующего раунда переговоров будет объявлена в «ближайшее время». Он добавил, что передача Киеву проекта меморандума состоится после обмена пленными, который завершился еще в воскресенье.

Между тем спецпосланник США Кит Келлог в своей последней публикации поторопил Москву с подготовкой меморандума, а Зеленский — обвинил РФ в затягивании процесса.

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