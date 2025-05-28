Кремль отверг идею проведения трехстороннего мирного саммита с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «такая встреча должна стать результатом конкретных договоренностей между российской и украинской делегациями».

Кроме того, по его словам, российский проект меморандума — о подготовке версий которого обе столицы договорились в Стамбуле — еще не передан Киеву. «Работа продолжается — это серьезный документ, требующий тщательной выдержки и подготовки», — уточнил Песков.

Ранее президент Украины заявил, что готов к «любому формату» переговоров. «Если Путину неудобно встречаться один на один, или если кто-то считает, что трехсторонняя встреча лучше, — я готов ко всему», — подчеркнул Зеленский. Его заявление прозвучало после того, как Москва не отправила своего представителя на прямые переговоры в Стамбуле в начале мая.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что дата следующего раунда переговоров будет объявлена в «ближайшее время». Он добавил, что передача Киеву проекта меморандума состоится после обмена пленными, который завершился еще в воскресенье.

Между тем спецпосланник США Кит Келлог в своей последней публикации поторопил Москву с подготовкой меморандума, а Зеленский — обвинил РФ в затягивании процесса.