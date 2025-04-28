Россия остается открытой для переговоров, но «мяч» находится на стороне Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете «О Глобо». Текст интервью распространила пресс-служба МИД России 28 апреля.

По мнению Лаврова, Киев демонстрирует отсутствие политической воли к миру. По его словам, украинские власти продолжают получать поддержку от «русофобских кругов в ЕС», в первую очередь из Франции, Германии и Великобритании.

Глава МИД России выразил признательность странам, выступающим за мирное урегулирование конфликта, и напомнил о создании бразильско-китайской инициативы «Группы друзей мира в Украине», поддержанной рядом государств Глобального Юга.

Лавров подчеркнул важность учета первопричин конфликта и соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, право народов на самоопределение и защиту прав человека.

Лавров заявил, что для возобновления переговоров Киев должен отменить указ о запрете диалога с Россией, подписанный в сентябре 2022 года. Он также подчеркнул, что Украина должна закрепить нейтральный внеблоковый статус, преодолеть последствия «неонацистского режима», а также признать российскую принадлежность оккупированных Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Москва требует отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также возвращения замороженных российских активов. Все обязательства Киева должны быть юридически зафиксированы и носить бессрочный характер, добавил Лавров.

Лавров обвинил Евросоюз в продолжении курса на всестороннюю поддержку Украины, заявив, что в Брюсселе считают отказ от помощи Киеву признаком стратегической слабости.

По его словам, вместо содействия переговорам ЕС стремится подорвать возможности достижения мира, наращивая поставки вооружений Киеву и усиливая военную промышленность.

Глава МИД России отметил, что в отличие от администрации Джо Байдена, нынешние американские власти проявляют стремление разобраться в первопричинах украинского кризиса.

Лавров напомнил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял: если бы Украина не была втянута в НАТО, конфликта удалось бы избежать.

По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном, рассчитывая, что диалог поможет достичь взаимоприемлемых результатов и приблизить урегулирование.