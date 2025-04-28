ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Лавров: «мяч» на стороне Украины, а не России
Сергей Лавров заявил, что Россия остается открытой для переговоров, однако «мяч» находится на стороне Украины, а ЕС, по его словам, продолжает подрывать мирный процесс
Лавров: «мяч» на стороне Украины, а не России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / Reuters
28 апреля 2025 г.

Россия остается открытой для переговоров, но «мяч» находится на стороне Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете «О Глобо». Текст интервью распространила пресс-служба МИД России 28 апреля.

По мнению Лаврова, Киев демонстрирует отсутствие политической воли к миру. По его словам, украинские власти продолжают получать поддержку от «русофобских кругов в ЕС», в первую очередь из Франции, Германии и Великобритании.

Глава МИД России выразил признательность странам, выступающим за мирное урегулирование конфликта, и напомнил о создании бразильско-китайской инициативы «Группы друзей мира в Украине», поддержанной рядом государств Глобального Юга.

Лавров подчеркнул важность учета первопричин конфликта и соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, право народов на самоопределение и защиту прав человека.

Лавров заявил, что для возобновления переговоров Киев должен отменить указ о запрете диалога с Россией, подписанный в сентябре 2022 года. Он также подчеркнул, что Украина должна закрепить нейтральный внеблоковый статус, преодолеть последствия «неонацистского режима», а также признать российскую принадлежность оккупированных Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Москва требует отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также возвращения замороженных российских активов. Все обязательства Киева должны быть юридически зафиксированы и носить бессрочный характер, добавил Лавров.

Лавров обвинил Евросоюз в продолжении курса на всестороннюю поддержку Украины, заявив, что в Брюсселе считают отказ от помощи Киеву признаком стратегической слабости.

По его словам, вместо содействия переговорам ЕС стремится подорвать возможности достижения мира, наращивая поставки вооружений Киеву и усиливая военную промышленность.

Глава МИД России отметил, что в отличие от администрации Джо Байдена, нынешние американские власти проявляют стремление разобраться в первопричинах украинского кризиса.

Лавров напомнил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял: если бы Украина не была втянута в НАТО, конфликта удалось бы избежать.

По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном, рассчитывая, что диалог поможет достичь взаимоприемлемых результатов и приблизить урегулирование.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us