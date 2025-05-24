В Белом доме начались масштабные сокращения в Совете национальной безопасности (СНБ). Как сообщают The Washington Post, Reuters и CNN, десятки сотрудников уже уволены, а более сотни отправлены в административный отпуск.

Сокращения затронули как назначенцев от администрации, так и специалистов, временно направленных из Госдепа, Пентагона и других ведомств. По данным Reuters, уведомления об увольнении были выданы 23 мая, в конце рабочего дня, и застали многих врасплох. CNN уточняет, что под увольнение попали в том числе эксперты по ключевым геополитическим направлениям.

Большинство уволенных теперь, вероятно, вернутся в свои ведомства. Сокращения начались после назначения госсекретаря Марко Рубио на пост советника по нацбезопасности. Он сменил Марка Уолца, покинувшего должность после скандала с утечкой конфиденциальной информации.

Согласно сообщениям, в мессенджер Signal, где обсуждались внутренние дела СНБ, по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. После этого в Белом доме заявили, что реформирование аппарата Совета неизбежно.

По данным The Washington Post, структура СНБ выросла за последние годы. При Джорже Буше — младшем в Совете работали 204 человека, при Обаме — 222, при Байдене — 186. Во время первого срока Дональда Трампа аппарат был сокращен до 119 человек. Сейчас его планируют урезать до 50–60 сотрудников без учета административного персонала.

Бывшие сотрудники СНБ считают, что эффективная работа требует перераспределения полномочий в пользу других ведомств. Однако, по их мнению, это трудно представить при «персонализированном стиле» управления президента Трампа.