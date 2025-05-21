ПОЛИТИКА
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Маск уходит из политики и забирает деньги
Миллиардер и ключевой спонсор Трампа заявил, что отойдет от дел в администрации президента — и больше не будет спонсировать республиканцев
Маск уходит из политики и забирает деньги
Илон Маск объявил об уходе из политики / Reuters
3 часа назад

Илон Маск, крупнейший политический донор президента Дональда Трампа и ключевой сторонник его кампании по сокращению госаппарата, заявил, что постепенно уйдет из политики. Миллиардер объявил, что сократит участие в политических процессах и, в частности, резко урежет расходы на политику. Как пишет Financial Times (FT), это серьезный удар по республиканцам накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Выступая на Катарском экономическом форуме 20 мая, Маск сообщил, что не видит причин продолжать оказывать прежнюю финансовую поддержку кандидатам от консервативного лагеря. «Я собираюсь тратить гораздо меньше. Думаю, я уже сделал достаточно», — отметил он.

На выборах 2024 года миллиардер потратил более $250 млн на поддержку кампании Трампа. Он также активно финансировал республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая выплаты по $100 за подписание петиций в защиту первой и второй поправок к Конституции, а в финальной стадии гонки его фонд America PAC предлагал до $1 млн в день участникам кампании.

Однако последние попытки Маска повлиять на выборы окончились неудачей. Его кандидат на пост судьи Верховного суда Висконсина проиграл с разницей в десять процентов, несмотря на более чем $25 млн вложений. После поражения Маск объявил, что временно отходит от политики, чтобы сосредоточиться на Tesla — ее акции упали на фоне бойкотов и падения продаж, частично вызванных его близостью к Белому дому. В Европе продажи электрокаров Tesla в первом квартале 2025 года упали аж на 70%. 

Ранее сторонники Трампа рассчитывали на активную поддержку со стороны Маска и его фонда. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что America PAC сыграет ключевую роль в поддержке кандидатов, разделяющих идеологию движения Maga. Однако Маск вступил в конфликт с членами бывшей администрации Трампа и резко критикует протекционистскую торговую политику США, что также ударило по его бизнесу.

На форуме Маск подтвердил, что не собирается покидать пост генерального директора Tesla, несмотря на сообщения о возможной смене руководства. Он также допустил, что в будущем может провести IPO спутникового интернет-сервиса Starlink, входящего в состав SpaceX. Однако он подчеркнул, что не спешит делать это из-за высоких административных издержек, связанных с публичным статусом компании.


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