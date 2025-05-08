ПОЛИТИКА
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Взрывы в пакистанском Лахоре
В Лахоре утром прогремели взрывы, рядом с аэропортом сбит индийский беспилотник, сообщают местные власти
Взрывы в пакистанском Лахоре
Поврежденная часть административного здания в Муридке недалеко от Лахора, 7 мая / Reuters
8 мая 2025 г.

Утром в четверг в пакистанском городе Лахор произошла серия взрывов. Как сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на полицию, взрывы прогремели на Уолтон-роуд в районах Гопал Нагар и Насирабад, недалеко от аэропорта Уолтон.

По словам очевидцев, люди выбегали на улицы в панике. В районе взрывов виднелись клубы дыма.

По информации источников телеканала в полиции, недалеко от аэропорта был сбит индийский беспилотник. По их данным, дрон управлялся из-за границы и выполнял разведывательную задачу — наблюдение за уязвимыми объектами.

Утром среды и до полудня в Лахоре и Сиалкоте были временно закрыты несколько авиамаршрутов. Из-за ограничений нарушилось расписание рейсов авиакомпании Pakistan International Airlines.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду индийские ВВС нанесли авиаудары по объектам на территории Пакистана и в районах Кашмира, контролируемых Исламабадом. Индийская сторона заявила, что удары были направлены против инфраструктуры, связанной с нападением в Пахалгаме.

По информации СМИ, ссылающихся на пакистанские власти, в результате ударов погибли как минимум 26 человек, еще 46 были ранены.

В ответ, по данным индийской полиции, в результате пакистанских обстрелов в Кашмире погибли 10 человек, 48 получили ранения.

Обострение между странами началось после нападения 22 апреля на севере Индии. Тогда группа боевиков открыла огонь по туристам. Погибли 26 человек. Индийские власти возложили ответственность за атаку на Пакистан.

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