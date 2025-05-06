Судан официально разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Такое решение было принято на заседании Совета безопасности и обороны страны под председательством главы Совета суверенитета Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Об этом сообщает государственное агентство SUNA.

Согласно заявлению властей, причиной разрыва стала продолжающаяся поддержка повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), которую Хартум приписывает ОАЭ.

Министр обороны Судана Ясин Ибрагим заявил, что в течение двух лет Эмираты нарушают суверенитет страны, действуя через СБР. По его словам, группировка получила от ОАЭ стратегическое вооружение, а после неудач на фронте — дополнительную помощь.

Ибрагим сообщил, что повстанцы при поддержке ОАЭ атаковали жизненно важные объекты в разных регионах Судана. Под ударами, по его словам, оказались нефтехранилища, газовые терминалы, порт Порт-Судан, аэропорт, электростанции и гостиницы.

Он подчеркнул, что эти атаки угрожают жизням миллионов граждан и ставят под угрозу региональную и международную безопасность, включая стабильность в районе Красного моря.

Совет безопасности и обороны Судана в связи с этим объявил ОАЭ «страной-агрессором», постановил разорвать все дипломатические связи и отозвать посольство и консульство.

Министр также заявил, что на основании статьи 51 Устава ООН Судан сохраняет за собой право на ответные действия «в любой форме» для защиты своей территориальной целостности, населения и гуманитарных маршрутов.