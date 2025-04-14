ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Хуситы бьют по аэропорту Тель-Авива
Йеменские повстанцы утверждают, что атаковали аэропорт Бен-Гурион — Израиль заявил, что перехватил две ракеты
Хуситы бьют по аэропорту Тель-Авива
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Тель-Авива / Reuters
14 апреля 2025 г.

Йеменские хуситы заявили, что в ночь на 14 апреля атаковали главный израильский аэропорт Бен-Гурион и военную базу Сдот-Миха. По словам официального представителя хуситов Яхьи Сарии, удар нанесли двумя баллистическими ракетами, включая гиперзвуковую «Палестина-2». 

Целью была военная база Сдот-Миха, где, как предполагают хуситы, Израиль хранит ядерное оружие.

Кроме того, хуситы запустили ракету «Зульфикар» по главному аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы также запустили военный беспилотник против крупного объекта возле Ашкелона. По утверждению йеменцев, работа аэропорта была приостановлена на час.

Израильская армия подтвердила факт запуска двух ракет из Йемена и заявила, что перехватила обе. Однако сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, Иерусалиме и других районах центра страны. Впервые с начала израильского вторжения в Газу хуситы атаковали столь дальние цели в Израиле одновременно.

Йеменские повстанцы подчеркивают: они поддерживают палестинцев и действуют в ответ на израильскую агрессию в Газе и попытки оккупировать сектор. При этом хуситы подчеркивают, что прекратили удары во время краткого перемирия с января по март. Однако они возобновили атаки после того, как Израиль нарушил мир и вновь начал наступление в марте.

Израиль с 18 марта продолжил массированную операцию в Газе. По данным местных властей, за полтора года войны погибли более 50 тыс. палестинцев. Из них более 1,5 тысяч — только за последний месяц.

Удар хуситов по ключевым израильским объектам может стать новой фазой региональной эскалации — с прямыми угрозами инфраструктуре на территории Израиля. При этом израильские ПВО и так действуют на пределе возможностей, потому массированная атака со стороны хуситов могла бы стать разрушительной для Израиля — особенно если йеменцы атакуют ядерные объекты, включая АЭС в Димоне.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us