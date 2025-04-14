Йеменские хуситы заявили, что в ночь на 14 апреля атаковали главный израильский аэропорт Бен-Гурион и военную базу Сдот-Миха. По словам официального представителя хуситов Яхьи Сарии, удар нанесли двумя баллистическими ракетами, включая гиперзвуковую «Палестина-2».

Целью была военная база Сдот-Миха, где, как предполагают хуситы, Израиль хранит ядерное оружие.

Кроме того, хуситы запустили ракету «Зульфикар» по главному аэропорту Бен-Гурион. Повстанцы также запустили военный беспилотник против крупного объекта возле Ашкелона. По утверждению йеменцев, работа аэропорта была приостановлена на час.

Израильская армия подтвердила факт запуска двух ракет из Йемена и заявила, что перехватила обе. Однако сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, Иерусалиме и других районах центра страны. Впервые с начала израильского вторжения в Газу хуситы атаковали столь дальние цели в Израиле одновременно.

Йеменские повстанцы подчеркивают: они поддерживают палестинцев и действуют в ответ на израильскую агрессию в Газе и попытки оккупировать сектор. При этом хуситы подчеркивают, что прекратили удары во время краткого перемирия с января по март. Однако они возобновили атаки после того, как Израиль нарушил мир и вновь начал наступление в марте.

Израиль с 18 марта продолжил массированную операцию в Газе. По данным местных властей, за полтора года войны погибли более 50 тыс. палестинцев. Из них более 1,5 тысяч — только за последний месяц.

Удар хуситов по ключевым израильским объектам может стать новой фазой региональной эскалации — с прямыми угрозами инфраструктуре на территории Израиля. При этом израильские ПВО и так действуют на пределе возможностей, потому массированная атака со стороны хуситов могла бы стать разрушительной для Израиля — особенно если йеменцы атакуют ядерные объекты, включая АЭС в Димоне.



