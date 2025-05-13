Евросоюз подошел к пределу своих возможностей в санкционном давлении на Россию — у блока просто не осталось новых ограничений, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в Брюсселе. Дипломаты ЕС в беседах с изданием признали: готовящийся 17-й пакет санкций вряд ли выйдет за рамки предыдущего.

При этом страны блока обсуждают альтернативные меры на случай, если Венгрия наложит вето на новый пакет санкций.

«Мы достигли предела в том, что можем сделать через санкции», – цитирует Handelsblatt высокопоставленного дипломата ЕС. По его словам, в новом пакете нет спорных предложений, чтобы избежать блокировки со стороны Будапешта или Братиславы.

ЕС также планирует поэтапный отказ от российского газа к 2027 году и введение тарифов на обогащенный уран.

США также меняют курс и ужесточают позицию в отношении Москвы. По данным Bloomberg, в новом санкционном пакете Вашингтон намерен давить не на саму Россию, а на страны, покупающие российскую нефть. В частности, речь идет о том, чтобы ввести 500% пошлины против страны, закупающих сырье у РФ. Это должно стать рычагом давления на российскую экономику, признает издание.

Брюссель пытается усилить давление на Москву после отказа Кремля от предложения Киева о 30-дневном перемирии. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поставил ультиматум России, требуя принять украинское мирное предложение.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем. При этом он не уточнил, на каких условиях Москва может согласиться на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле, но неизвестно, примет ли участие сам российский лидер. До этого во всех раундах российско-украинских переговорах участвовали помощники президента либо глава МИД Сергей Лавров. Последняя очная встреча Путина и Зеленского прошла в декабре 2019 года в рамках Нормандского формата.



