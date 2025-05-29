ТУРЦИЯ
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Турция, Сирия, Иордания начали операцию против ДАЕШ
Три страны объединились для антитеррористических усилий в Сирии. К процессу также подключены Ливан и Ирак
Турция, Сирия, Иордания начали операцию против ДАЕШ
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29 мая 2025 г.

Турция, Сирия и Иордания официально начали совместную антитеррористическую операцию в Сирии. Как сообщили агентству «Анадолу» источники в Минобороны Турции, 19 мая в Дамаске начала работу координационная группа, которая займется борьбой с террористами, прежде всего с боевиками ДАЕШ.

Представители министерства подчеркнули, что в процессе активно участвуют и другие страны региона — Ирак и Ливан, с которыми ранее было достигнуто соглашение о создании совместного оперативного центра. «Все шаги должны быть прозрачными и учитывать законные интересы безопасности всех сторон», — отметили в Минобороны Турции.

Особое внимание уделяется переговорам между новым сирийским правительством и силами SDF, костяк которых составляет признанная в Турции террористической YPG. «Мы выступаем против любых децентрализационных и сепаратистских планов в Сирии», — подчеркнули источники, заявив, что в Сирии должен быть только один вооруженный институт — армия страны.

Кроме того, Анкара подтвердила свою готовность к сотрудничеству с европейскими союзниками по обороне в рамках инициативы SAFE, но отметила, что Турция нередко сталкивается с попытками ее исключить. «Укреплять безопасность Европы нужно через солидарность и стратегический подход. Мы готовы к этому», — подчеркнули в Минобороны Турции.

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