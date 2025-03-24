ВОЙНА В ГАЗЕ
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Убит один из лидеров ХАМАС
При ударе израильской армии по больнице «Насер» в Хан-Юнусе был убит член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум, находившийся там на лечении
Убит один из лидеров ХАМАС
Жертва удара Израиля / Reuters
24 марта 2025 г.

Член политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате авиаудара по больнице «Насер» в Хан-Юнусе. По данным движения, он проходил лечение в хирургическом отделении, когда израильские военные нанесли целенаправленный удар.

ХАМАС осудил убийство одного из своих лидеров, назвав атаку «подлым покушением» и эскалацией военных преступлений против палестинского народа. В движении подчеркнули, что обстрел больницы нарушает все нормы международного права.

Министерство здравоохранения в Газе ранее сообщало о гибели двух человек в результате удара по больнице, которая считается крупнейшим медучреждением юга сектора. «Насер» принимала десятки раненых и больных на фоне продолжающихся израильских атак.

С начала войны, начавшейся 7 октября 2023 года, Израиль вывел из строя 34 больницы. Только после выхода из перемирия утром 18 марта погибло более 670 палестинцев, большинство из которых — женщины, дети и старики. Количество погибших с начала войны достигло 50 021, раненых — 113 274.

Израиль объясняет возобновление ударов «отказом ХАМАС» от новых предложений по перемирию. В ХАМАС утверждают, что Израиль нарушил свои обещания и возобновил «геноцид», проигнорировав договоренности с посредниками.

Эскалация началась на фоне внутренних кризисов в Израиле, включая отставку главы службы безопасности Шин-Бет, что только усилило критику в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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