В разных регионах Франции в ночь на 15 апреля были зафиксированы нападения на тюрьмы. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что неизвестные пытались запугать тюремный персонал, устроив поджоги автомобилей и открыв стрельбу из автоматического оружия.

По данным BFMTV, возле тюрем в Люине (департамент Буш-дю-Рон) и Валансе (департамент Дром) были подожжены машины. В Тулоне (департамент Вар) по воротам исправительного учреждения открыли огонь из автомата Калашникова.

Также зафиксированы повреждения тюрем в пригородах Парижа — Нантере (департамент О-де-Сен) и Вильпенте (департамент Сен-Сен-Дени), а также в городе Ним (департамент Гар).

В Марселе злоумышленники сожгли несколько автомобилей, рядом с которыми оставили надпись DDPF — «Droit des prisonniers français», что означает «за права французских заключенных».

Министр юстиции заявил, что выехал в Тулон, чтобы поддержать сотрудников пенитенциарной системы. Он добавил, что Франция борется с наркоторговлей и «предпримет меры, чтобы полностью разрушить преступные сети».

Источники BFMTV утверждают, что атаки были скоординированы. По их информации, нападения стали ответом на планы властей построить тюрьмы строгого режима для содержания осужденных за наркоторговлю.