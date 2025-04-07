Европейская комиссия намерена 7 апреля обнародовать список американских товаров, против которых могут быть введены ответные пошлины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Мера станет реакцией на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на сталь и алюминий из стран ЕС.

В список товаров, на которые могут быть наложены пошлины, вошли мясо, крупы, вино, древесина, одежда, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

По информации агентства, голосование по этому вопросу запланировано на 9 апреля. Большинство стран Евросоюза, вероятно, поддержат решение.

Пошлины будут вводиться в два этапа: часть начнет действовать с 15 апреля, остальная — через месяц.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к «быстрым и соразмерным мерам» в ответ на действия США.

По ее словам, американские тарифы оцениваются в 28 млрд долларов, а европейский ответ составит 26 млрд евро.

В марте The Wall Street Journal писала, что Евросоюз планирует ввести 50-процентные пошлины на американский виски, мотоциклы и моторные лодки.

В ответ Трамп пригрозил 200-процентными пошлинами на алкоголь из Европы.

2 апреля он объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру». В отношении Евросоюза их уровень составит 20%.

Ранее введение контрмер со стороны ЕС планировалось на 1 апреля, но решение было отложено до середины месяца.