Китайская коммерческая космическая компания Beijing Space Epoch Technology (Sepoch) заявила об успешных испытаниях своей первой многоразовой ракеты-носителя. Ракета взлетела, пролетела 125 секунд, достигнув высоты 2,5 км, и успешно приводнилась.

Таким образом, Китай стал на шаг ближе к США, где компания SpaceX Илона Маска почти десять лет использует многоразовые носители. В России первый подобный запуск запланирован только на 2030 год.

Испытание состоялось на морском космодроме у побережья города Хайян в провинции Шаньдун.

«Первая в стране многоразовая ракета с двигателем на жидком кислороде и метане, полномасштабной конструкцией из нержавеющей стали и морской системой мягкой посадки успешно завершила первые испытания», — приводит Global Times заявление компании.

Многоразовая ракета Yuanxingzhe-1 — версия разработанной Sepoch серии Hiker — имеет диаметр 4,2 метра, высоту 26,8 метра и взлетную массу около 57 тонн. После посадки ракету доставили обратно на берег. Как заявили в компании, испытание открыло путь к ее техническому применению. Первый полноценный запуск в космос запланирован на текущий год.

Reuters сообщает, что в ходе испытаний была отработана технология вертикального взлета и вертикальной посадки. Ракета использует тягу своих двигателей для замедления и точного приземления. Такой принцип лежит в основе работы ракет Falcon 9 и Starship от SpaceX и считается обязательным для многоразового использования.

Первую успешную посадку ракеты после запуска SpaceX провела 21 декабря 2015 года. А 30 марта 2017 года компания впервые запустила носитель, уже бывший в эксплуатации. На 2025 год зафиксированы случаи, когда одна и та же ступень Falcon 9 запускалась более 20 раз.

Sepoch — частная китайская компания, как и SpaceX. В России над разработкой многоразовой ракеты работает госкорпорация «Роскосмос». В марте 2023 года она подписала контракт на проект ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью. Ее первый запуск запланирован на 2030 год. Об этом ранее сообщал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.