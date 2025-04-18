В Риме произошло первое в истории профессиональное убийство членов китайской мафии, сообщили итальянские следователи. Жертвами стали 53-летний Чжан Дайун, известный как Ашэн, и его 38-летняя спутница Гун Сяоцин.

Пару застрелили у подъезда их дома в районе Пиньето — неизвестные на мотоцикле открыли огонь из пистолета калибра 9 мм, выстрелив не менее шести раз в голову и грудь. После нападения преступники скрылись пешком.

Следствие связывает убийство с эскалацией так называемой «войны плечиков» — конфликта между китайскими преступными группами за контроль над теневым рынком поддельной брендовой одежды в Европе. Борьба за логистику модной индустрии, начавшаяся в Пратo, распространилась на Францию, Германию и Испанию.

Дайун, как полагают, работал на Чжана Найчжуна — предполагаемого китайско-итальянского криминального авторитета, проходящего по делу во Флоренции. Следствие считает, что Найчжун выстраивал монополию на доставку товаров по Европе с помощью угроз и насилия.

Имя Ашэна фигурировало в масштабной антимафийской операции «China Truck» в 2018 году. По данным прокуратуры, он занимался нелегальными азартными играми, ростовщичеством и выбиванием долгов. Его зона влияния охватывала Рим.

Пратo, где проживают около 20 тыс. китайцев, превратился в центр подпольного производства поддельных товаров — от быстрой моды до фейковых сумок Gucci, Chanel и Louis Vuitton. Рабочие, зачастую нелегалы, трудятся в антисанитарных условиях и под постоянным контролем.

Полиция сталкивается с серьезными трудностями при расследованиях: языковой барьер, отсутствие информаторов и наблюдатели, фиксирующие появление посторонних. В отличие от итальянских мафиозных структур, представители китайских группировок крайне редко идут на сотрудничество с властями.

Следователи отмечают, что убийство может указывать на смену раскладов в преступной среде. В последние месяцы фиксируется рост насилия — от поджогов до покушений — не только в Тоскане, но и в Мадриде и Париже.

Прокурор Лука Тескароли заявил, что китайские триады поддерживают связи с традиционными мафиозными структурами — такими как калабрийская Ндрангета, сицилийская Коза ностра и албанские банды, образуя транснациональную преступную сеть.