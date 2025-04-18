Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели ожидает официального ответа России на американское предложение о прекращении огня в Украине. Выступая 17 апреля на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, он подчеркнул: «Мы хотим, чтобы все это прекратилось. Мы хотим остановить смерть и разрушения».

Мяч, по его словам, сейчас на стороне Москвы.

Мелони со своей стороны отметила «совместные усилия Европы и США по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине».

В тот же день Париже прошли самые высокоуровневые за последние недели переговоры представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Как сообщил источник CNN в Елисейском дворце, встреча стала «важной стратегической возможностью» для координации позиций. Американский план мира, представленный на переговорах, получил «обнадеживающий отклик», хотя его детали не раскрываются.

После саммита госсекретарь США Марко Рубио передал тот же план главе МИД России Сергею Лаврову. Вашингтон подчеркнул, что «США и президент Трамп стремятся к прочному миру» и представили свой вариант всем сторонам конфликта.

Однако Киев сохраняет скепсис. Президент Владимир Зеленский вновь обвинил спецпредставителя США Стива Уиткоффа в «распространении российских нарративов». Украинские союзники считают эти переговоры попыткой переориентировать политику США, которую они ранее критиковали за повторение тезисов Кремля.

Трамп, не скрывая антипатии к Зеленскому, тем не менее подчеркнул: «Я не считаю его виновником войны. Но при мне она бы не началась».

Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне. Однако ожидания перемирия к Пасхе (20 апреля) тают — Россия усиливает обстрелы, несмотря на дипломатические усилия. В представительстве РФ при ООН 17 апреля заявили, что прекращение огня в Украине в текущих условиях маловероятно.



