Движение ХАМАС осудило продолжающуюся блокаду сектора Газа, заявив, что 50 дней с момента закрытия пограничных переходов привели к катастрофическим гуманитарным последствиям.

В заявлении, опубликованном 22 апреля, ХАМАС возложил ответственность за происходящее на Израиль, а также обвинил международное сообщество в бездействии.

«Прошло 50 дней с тех пор, как оккупационные силы закрыли пограничные ворота Газы. Это привело к гуманитарной катастрофе, которая продолжает угрожать жизни 2 млн человек», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в секторе ощущается острая нехватка продовольствия, воды, топлива и медикаментов. Ввоз гуманитарной помощи, в том числе детских вакцин, по-прежнему блокируется.

«Сектор Газа переживает беспрецедентную гуманитарную катастрофу. Каждый день происходит жестокая расправа над невинными мирными жителями», — заявили в ХАМАС.

По словам представителей движения, Израиль использует голод и полную блокаду как метод давления на более чем 2,5 млн человек.

«Тель-Авив сознательно совершает военные преступления, нарушая международные и гуманитарные нормы. Продолжение блокады — это политический, моральный и гуманитарный провал международных институтов», — говорится в заявлении.

18 марта Израиль возобновил масштабные атаки на сектор Газа после двухмесячного перемирия. С тех пор погибли 1890 палестинцев, большинство из них — женщины, дети и пожилые. Ранения получили более 4950 человек.

С начала войны 7 октября 2023 года, по данным властей Газы, число погибших превысило 51 тыс. человек.

ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении обещаний и возобновлении «геноцида палестинского народа» на глазах у стран-посредников.