ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп об обстрелах Украины: «Я не люблю, когда меня удивляют»
«Мы собирались решить проблему — и вдруг...»: президент США резко осудил российские удары по украинским городам во время переговоров
Трамп об обстрелах Украины: «Я не люблю, когда меня удивляют»
/ AP
30 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его очень «удивили» ракетные удары России по украинским городам в разгар переговоров, которые, как он считал, «были близки к успеху».

«Мы собирались решить проблему — и вдруг ракеты ударили по нескольким городам, люди погибли. Я увидел вещи, которые меня удивили. А я не люблю, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован», — подчеркнул Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, оба лидера — и Владимир Путин, и Владимир Зеленский проявляют упрямство, что осложняет усилия по мирному урегулированию. При этом он подчеркнул, что российско-украинская война «не его конфликт», но он стремится «решить проблему ради людей».

Тем временем США подтвердили, что Великобритания, Германия и Франция примут участие в следующем раунде мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он при этом уточнил, что США готовы «уйти от посредничества», если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон также пригрозил ввести дополнительные санкции, если Россия откажется от «лучшего исхода» — перемирия на земле, в воздухе и на море.

Украина пока не подтвердила свое участие, но призывает Москву заранее передать свое видение проекта перемирия. Россия устами спикеров Кремля и МИД заявила, что привезет этот документ в Стамбул на грядущий раунд. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что меморандум будет готов после завершения обмена пленными, проведенного в рамках договоренностей, достигнутых на стамбульских переговорах 16 мая.

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