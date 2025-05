土耳其 9分钟阅读 土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安 土耳其的"流星"导弹交易让希腊人感到不安 土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。 土耳其正在寻求获得流星导弹,以保护其在不断变化的安全挑战中的利益,但其邻国和北约盟友希腊正在竭尽全力阻止这一采购。 播放文章 Your browser does not support the audio element. 分享

The Meteor missile is equipped with a ramjet engine, which allows it to sustain high speeds over long distances and maintain energy throughout its flight, giving it superior range and manoeuvrability.