上个月有报道称，安卡拉计划采购新一代欧洲制造的导弹，希腊迅速采取行动试图阻止这一交易，因为这将使土耳其在空中优势方面获得关键优势。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯上周在巴黎人工智能峰会期间会见了法国总统埃马纽埃尔·马克龙，试图施压巴黎撤回并否决向土耳其出售“流星”导弹的交易。

然而，希腊领导人未能如愿。马克龙拒绝了否决请求，表示MBDA财团的交易超出了法国单方面的管辖范围。这种远程空对空导弹由包括英国、德国、法国、意大利、西班牙和瑞典在内的欧洲财团MBDA开发。

对于安卡拉来说，这些导弹是其现代化国防战略的一部分。

“如果‘流星’导弹与现代化的‘台风’战斗机一起整合到土耳其空军的装备中，土耳其将能够从更远的距离拦截和威慑潜在威胁，特别是来自海外邻国的威胁，”伊斯坦布尔的国防分析师库比莱·耶尔德勒姆告诉TRT World。

土耳其国防部最近确认，这些先进导弹是土耳其购买多达40架“台风”战斗机交易的一部分。

分析人士表示，如果交易完成，这可能会改变东地中海及更广泛地区的力量平衡。

希腊的不满

近年来，希腊得到了西方盟友的强力支持，这与土耳其在采购F-35战斗机和现代化其F-16机队方面的困难形成鲜明对比。

这种支持推动了希腊的军事扩张，包括购买24架法国制造的“阵风”战斗机——这一机队现已全部交付——以及对其F-16机队的升级。希腊还签署了一项购买F-35隐形战斗机的协议。

“希腊获得‘阵风’战斗机并能够为其配备‘流星’导弹，使其在对土耳其的空中优势上占据了优势。但随着安卡拉采购‘台风’战斗机和‘流星’导弹，希腊将再次处于劣势，”耶尔德勒姆解释道。

‘台风’战斗机能够飞得更高、更快，配备雷达制导的‘流星’导弹后，将使土耳其在空中力量上超越希腊，分析人士称。

但为什么希腊会对土耳其——一个北约盟友，同时也是欧盟候选国——增强其军事武器感到如此担忧？

误导性的威胁感知

“土耳其是北约成员国，希腊也是北约成员国。一个北约成员国怎么能被认为是另一个的威胁？这简直难以置信，”伊斯坦布尔托普卡皮大学的奇哈特·亚伊吉告诉TRT World，指出了雅典这种担忧的矛盾之处。

亚伊吉认为，希腊对土耳其国防能力的恐慌表明，雅典将安卡拉视为竞争对手和潜在敌人，而不是盟友或邻国。

然而，根据亚伊吉——一位土耳其海军前海军少将的说法——安卡拉并不持有这种敌对情绪。“事实上，我们希望邻国繁荣昌盛。这是土耳其的传统，”他补充道。

从土耳其的角度来看，采购‘台风’战斗机和‘流星’导弹并不是一种侵略行为，而是为了维护国家利益、确保领空安全以及应对地区不稳定。

随着中东地区因以色列对加沙的战争以及随后对黎巴嫩、伊朗和叙利亚的攻击而动荡不安，安卡拉认为加强其防御是战略上的必要。

国防利益与希腊压力

希腊对支持土耳其军事的强烈反对引发了欧洲的紧张局势，因为法国等主要国家试图在其国防工业利益与与雅典的外交关系之间取得平衡。

作为2021年与希腊签署防务协议的一方，法国面临了大量的反对声音，希腊官员施压巴黎撤回并否决交易。但马克龙的拒绝让他们的努力受挫。

国防分析师耶尔德勒姆指出，东地中海的局势正在发生变化。

迄今为止，法国在东地中海问题上公开站在希腊一边，并迅速向雅典提供武器系统，包括‘阵风’战斗机和‘流星’导弹，他回忆道。

然而，耶尔德勒姆认为，马克龙最近的立场表明，法国不愿为了希腊——一个战略权重较轻的国家——而“危及与土耳其的关系，土耳其拥有重要的政治和制造能力。”

尽管大部分反对声音集中在巴黎，但包括意大利在内的其他欧盟国家也因土耳其无人机制造商Baykar收购意大利国防巨头Piaggio Aerospace而遭到希腊的批评。

随着法国拒绝干预‘流星’导弹的交易，希腊现在计划游说MBDA财团的其他成员国，试图阻止其出售给土耳其。

接下来会怎样？

随着希腊的压力持续，雅典是否会影响最终决定还有待观察。但可以肯定的是，土耳其有其本土的国防工业可以依靠。

“正如我们一直所说，我们的优先事项是国内和国家武器及系统。在这一背景下，我们也计划通过正在开发的‘戈克汉’空对空导弹来加强我们的空军，这将成为‘流星’导弹的等效产品，”土耳其国防部消息人士在上周的一次官方简报中强调。

‘戈克汉’的外部设计与‘流星’导弹非常相似，特别是在进气口位置方面。然而，其尾翼明显较短，这表明其为优化内部武器舱而设计，据Türkiye Today报道。

与‘流星’导弹共享相同的冲压发动机推进系统，‘戈克汉’还将受益于可调推力，从而实现更长的有效射程。

一旦开发完成，‘戈克汉’导弹预计将被整合到土耳其空军机队中，特别是TAI KAAN战斗机，这将取代土耳其老化的F-16机队。

“在‘戈克汉’导弹进入库存之前，与‘台风’战斗机一起采购‘流星’导弹的努力正在顺利进行，”国防部消息人士强调。