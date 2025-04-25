乌克兰总统泽连斯基指控俄罗斯使用朝鲜制造的弹道导弹在夜间袭击基辅，造成 12 人死亡，90 人受伤。

应邀正在南非进行国事访问的泽连斯基周四通过社交媒体X发表声明表示：“根据初步信息，俄罗斯使用了朝鲜制造的弹道导弹。我们的特别部门正在核实所有细节。”

他说，如果指控得到证实，使用导弹将表明“俄罗斯与平壤联盟的犯罪性质”。

此前乌克兰方面报道消息称，俄罗斯对基辅的导弹袭击造成10人死亡，90人受伤，但随后在倒塌的基础设施废墟中又发现两具尸体。

基辅市军事管理局局长特穆尔·特卡琴科在Telegram上分享信息称：“救援人员在斯维亚托辛斯基区的废墟中又发现了两具尸体。目前遇难人数已达12人。”

特卡琴科还指出，袭击造成90人不同程度受伤，其中至少12人为儿童。

特卡琴科补充说，该市的霍洛西夫斯基、舍甫琴基夫斯基、索洛米扬斯基、奥博隆斯基和杰斯尼扬斯基区也成为袭击目标。

乌克兰空军表示，其防空部队在夜间拦截了俄罗斯发射的 70 枚导弹中的 48 枚和 145 架无人机中的 64 架。

特朗普呼吁普京停止袭击

在此期间，美国总统唐纳德·特朗普以一种罕见的批评方式呼吁俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京停止对乌克兰的攻击。

在泽连斯基要求其盟友对俄罗斯施加更大压力并停止入侵之后，美国总统直接向普京发出呼吁。

特朗普在社交媒体上表示：“我对俄罗斯的袭击感到不满。”

他说：“这没有必要，而且时机也不对。弗拉基米尔，停！”

特朗普被指责偏袒俄罗斯，并经常批评泽连斯基。当被问及莫斯科愿意做出什么让步来结束战争时，特朗普回答说：“停止占领整个国家是一个相当大的让步。”