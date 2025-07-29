以色列总理本雅明·内塔尼亚胡向安全内阁提交了一项提案，计划吞并加沙部分地区，以防止极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇辞职。据以色列《国土报》报道，这一提案旨在稳定内塔尼亚胡的执政联盟。

根据该报援引一位未具名的高级以色列官员的消息，这项计划包括以色列宣布给予巴勒斯坦抵抗组织哈马斯几天时间达成停火协议。如果哈马斯拒绝，以色列将开始吞并加沙地带的部分地区，直到哈马斯投降。

报道称，这一计划已获得特朗普政府的支持，并被视为内塔尼亚胡为安抚斯莫特里奇、维持执政联盟稳定而采取的政治手段。

这一提案的时机正值以色列国内政治紧张局势加剧之际。此前，斯莫特里奇威胁辞职，原因是内塔尼亚胡声称以色列允许人道主义援助进入加沙，而事实上加沙正因以色列的封锁政策面临严重的饥荒危机。

然而，斯莫特里奇在周一早些时候收回了辞职威胁。内塔尼亚胡邀请斯莫特里奇和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔参加当晚的内阁会议，此前他们曾被排除在允许有限援助进入加沙的决策之外。

与此同时，以色列军方宣布批准向加沙进行有限的空投援助，并实施所谓的“局部战术停火”，以便让援助车队通过。然而，多个国际组织对此表示不满，认为这些措施不足以应对更广泛的危机。

人道主义机构和权利组织指责以色列利用饥饿作为针对加沙平民的武器，这一行为引发了国际社会的广泛谴责。