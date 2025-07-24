Roketsan凭借其创新产品在此次防务博览会上备受瞩目。

土耳其导弹制造商Roketsan在伊斯坦布尔举行的2025年国际国防工业博览会（IDEF）上签署了新的国内外战略合作协议。

为期六天的国际国防工业博览会周二拉开帷幕。

第17届国际国防工业博览会2025将在伊斯坦布尔博览中心、阿塔图尔克机场、Wow酒店和阿塔科伊码头同时举行。

此次活动由KFA Fair Organization Inc.主办，并得到了土耳其共和国国防工业署和土耳其武装部队基金会的支持，由安纳托利亚通讯社作为全球传播合作伙伴承办。

Roketsan凭借其创新产品和久经考验的系统备受瞩目，成为展会上最引人注目的公司之一。

该公司在展会前两天举行的签约仪式上签署了涉及产品交付和新项目的重要协议。

与阿塞拜疆的火炮系统合作

Roketsan公司与阿塞拜疆签署了新的火炮系统合作协议，进一步巩固了双方的战略防务伙伴关系。

《火炮系统合作协议》由阿塞拜疆共和国国防部副部长阿吉尔·古尔巴诺夫和Roketsan公司董事长法鲁克·伊吉特签署，并于7月22日生效。

GÖKBORA项目历史性协议

GÖKBORA超视距空对空导弹项目于2025年国际国防工业展览会（IDEF 2025）上公布，周三土耳其总统府国防工业署（SSB）与Roketsan公司签署。

该合同由国防工业署署长哈卢克·古尔根和Roketsan公司总经理穆拉特·伊肯吉共同签署。

GÖKBORA项目将与有人和无人作战飞机协同使用，其射程超过100海里（约100海里），具备卓越的制导能力，预计它将成为空军部队新的打击力量。

作为该项目的一部分，Roketsan公司还与另一家土耳其国防公司-土耳其军事电子工业公司ASELSAN签署了一份研发射频导引头和导弹数据链子系统的合同。

与国防工业署达成的战略协议

Roketsan与土耳其总统府国防工业署签署了另外两项重要协议。

两家机构签署了联合火箭/导弹系统项目协议和TRLG-122导弹系统采购合作议定书。

这些协议旨在开发和供应关键系统，以提升土耳其的国防能力。

与机械化学工业公司（MKE）签署燃料棒协议

Roketsan与机械化学工业公司（MKE）还签署了一项协议，用于采购用于各种项目的燃料棒。

该协议由Roketsan总经理伊肯吉和MKE总经理凯莱什（İlhami Keleş）签署。

与伊斯坦布尔特科诺园区的合作

Roketsan还与伊斯坦布尔特科诺园区签署了一项新协议，以支持国防和科技领域的新举措。

Roketsan总经理伊肯吉（Murat İkinci）和伊斯坦布尔特科诺园区总经理阿克姚（Abdurrahman Akyol）签署了“以孵化中心为重点的企业合作议定书”。

此次合作旨在将创新理念商业化，支持初创企业，并将其融入国防生态系统。

国有化工作

周四Roketsan与其之前的合作伙伴Armsto Connector、Asil Çelik、Sensorsan Sensor Technologies、Iveo Electronic Defense Systems、Korel Elektronik和Pavezyum Kimya签署了《国有化工作谅解备忘录》。

Roketsan去年推出的“为明天而崛起”平台在国有化计划中发挥着关键作用。

该平台旨在提高国有化工作的有效性，加强供应商关系，并与潜在供应商共同发展生态系统，其定位是一个共享平台，旨在最大限度地降低供应风险和对外国的依赖。

Roketsan公司供应链和物流副总经理布鲁特（Halid Bulut）表示，对于Roketsan来说，至关重要的是继续推进国有化工作，不要放慢脚步，以减少采购过程中对外部资源的依赖，并提高独立性。