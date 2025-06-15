美国各地成千上万的抗议者走上街头，抗议特朗普政府日益走向威权化、推行优先照顾亿万富翁的政策，并加大对移民的压迫力度。

抗议活动在全美50个州同时举行，组织者称这是自特朗普今年1月重新上任以来规模最大的全国性动员。示威者举着写有“不要国王”、“不给小丑加冕”和“特朗普法西斯政权必须立即下台！”的标语，传递出一致反对威权主义的信息。

这些抗议活动与华盛顿举行的一场军事阅兵形成鲜明对比。阅兵是为了纪念美国陆军的成立，同时也恰逢特朗普79岁生日。批评者将这场耗资4500万美元的阅兵称为“虚荣展示”，并质疑为何要向洛杉矶等城市部署数千名国民警卫队和海军陆战队士兵，而当地官员对此表示反对。

波士顿的一名示威者伊琳·瑞安（Ilene Ryan）说道，“我今天站在这里是为了告诉全世界，美国没有国王。在美国，法律才是王者。”

在纽约，数万人冒着倾盆大雨沿着第五大道游行，伴随着鼓声和“嘿嘿，嗬嗬，特朗普必须走！”的口号。演员苏珊·萨兰登（Susan Sarandon）和马克·鲁法洛（Mark Ruffalo）也出现在被雨水浸透的人群中。

在洛杉矶，成千上万的人走上街头，高喊“绝不接受假王！”和“弹劾特朗普！”等口号。一个穿着尿布的特朗普气球漂浮在人群上空，而联邦军队在一旁注视着。

44岁的伊莉丝·罗德里格斯（Iris Rodriguez）表示，这一时刻对她来说意义重大，因为她的家人在没有合法身份的情况下来到美国。她说：“如果这是我妈妈，如果这是80年代，这种事情就会发生在她身上。我很害怕，但我拒绝因为害怕而不敢站出来。”

尽管大多数抗议活动是和平的，但也发生了一些零星事件。在弗吉尼亚州的卡尔佩珀（Culpeper），警方表示一名男子故意驾车冲向正在散去的示威者群体，所幸无人受伤。在洛杉矶，警方使用催泪瓦斯和骑警驱散了联邦大楼附近的抗议人群，该地点是过去一周反对移民与海关执法局（ICE）抗议的中心。