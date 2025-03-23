伦敦希思罗机场在周六全面恢复运营，此前一天因一场火灾导致电力供应中断，迫使欧洲最繁忙的机场关闭，引发全球旅行混乱。

由于为机场供电的电力分站发生大火，旅行行业正在紧急调整航班路线并修复受影响的航空公司日程。一些航班在周五晚上已恢复运行，但作为全球第五繁忙的机场，希思罗机场大部分时间的关闭导致数万人寻找稀缺的酒店房间和替代座位，而航空公司则努力将飞机和机组人员送回基地。

希思罗机场发言人在一份电子邮件声明中表示，团队正在全机场范围内为受停电影响的旅客提供支持。

“我们在航站楼安排了数百名额外的工作人员，并在今天的航班计划中增加了航班，以便额外的1万名旅客能够通过机场出行。”发言人说道。

面对可能高达数千万英镑的经济损失以及关于谁应承担费用的争议，旅行行业质疑为何如此关键的基础设施会在没有备份的情况下失效。

国际航空运输协会（IATA）负责人威利·沃尔什表示：“这是机场规划的明显失败。”

他曾担任英国航空公司负责人，多年来一直是这个拥挤枢纽的严厉批评者。

周五，机场原计划处理1351架次航班，运送多达29.1万名旅客，但航班被转移到英国和欧洲其他机场，许多长途航班则返回出发地。

没有发现人为破坏嫌疑，调查仍在进行中

希思罗机场首席执行官托马斯·沃尔德比表示，他预计机场将在周六“全面恢复运营”。当被问及谁将承担中断费用时，他表示已有“相关程序”，并补充道，“我们没有针对这种事件的责任条款”。

为了缓解拥堵，英国交通部暂时取消了夜间航班限制，但英国航空公司首席执行官肖恩·多伊尔表示，此次关闭将对未来几天所有乘客造成“巨大影响”。维珍大西洋航空公司表示，预计周六将运行“接近完整的航班计划”，但仍有少量取消，情况仍在动态变化，所有航班将持续接受审查。

根据航班分析公司Cirium的数据，包括捷蓝航空、美国航空、加拿大航空、印度航空、达美航空、澳洲航空、联合航空、英国航空和维珍航空在内的多家航空公司航班被转移或返回出发地。许多航空公司股价在周五下跌。

航空专家表示，上一次欧洲机场经历如此大规模的中断还是2010年冰岛火山灰云事件，当时约10万架次航班停飞。

他们警告称，一些被迫降落在欧洲的旅客如果没有离开机场的相关文件，可能不得不滞留在中转休息室。希思罗周边酒店价格飙升，预订网站显示房价高达645美元，约为正常价格的五倍。

警方表示，经过初步评估，他们并未将电力分站的事件视为可疑，但调查仍在进行中。伦敦消防局表示，其调查将集中在电力分配设备上。近年来，希思罗机场及伦敦其他主要机场也曾遭遇其他中断事件，最近一次是2023年的自动门故障和空中交通系统崩溃。