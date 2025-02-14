去年五月，我在美国的一个学生营里第一次见到了艾森努尔·埃兹吉·埃吉（ Aysenur Ezgi Eygi）。我们在华盛顿大学支持巴勒斯坦并反对以色列在加沙正在进行的种族灭绝。当时，埃吉作为学生运动的先锋之一发挥着重要作用。

这位年轻的土耳其裔美国人在大学生活及毕业后一直致力于为巴勒斯坦人争取正义和许多其他事业。

生活让我们为了巴勒斯坦人民的自由而走到一起，我认识的埃吉是一个很棒的人——非常善良、可爱，是一位勇敢、坚强的领导者。 26 岁的埃吉是一个非常善于交际的人，有很多朋友 - 她总是面带微笑，浑身散发着积极的能量。

埃吉总是愿意帮助别人并关心她的朋友——询问他们过得怎么样，了解他们是否需要帮助，即使她很忙并且有很多事情要做。

人人平等

我记得埃吉标志性的特点之一是其令人难以置信的毅力。她用开玩笑的能力来平衡这一点，同时试图让人们开心。但当谈到她的活动时，她也有严肃的一面。

她的社会意识通常涉及大量时间用于组织。埃吉热爱巴勒斯坦，并在大学夏令营中发挥了重要作用 - 通过与学生和大学管理部门沟通来参与规划。

她通过平衡学生时期的学业、努力学习期末考试、取得好成绩并最终从华盛顿大学毕业来实现这一目标。

埃吉相信正义不仅在于捍卫巴勒斯坦事业，还在于为所有人的平等而奋斗。

作为一名年轻的活动家，在培养社会意识的同时，她还出国旅行。几年前，她前往缅甸观察东南亚罗兴亚人遭受的种族灭绝。

埃吉年轻时离开安塔利亚，在美国西雅图这个她称之为家的城市，也为种族正义而奋斗，并参与了“黑人生命也是命”(BLM) 运动。

埃吉非常诚实。她总是做她发自内心的事情，无论发生什么，都是带着爱去做的。我记得埃吉是多么热爱生活，多么继续学业，多么想参观被占领的约旦河西岸。

约旦河西岸之旅

埃吉非常渴望去那里，决心亲眼目睹那里的现实，以及自1967年以来在约旦河西岸一直遭受全面军事占领的巴勒斯坦人的现实，并面对随后的种族清洗。

自10月份以色列加强对巴勒斯坦人的袭击以来，以军已造成41,000多人死亡，其中大多数是妇女和儿童。在被占领的约旦河西岸，以色列迄今已造成近700人死亡、5700多人受伤。

在这种背景下，在我们经常通过短信交流的那段时间，埃吉告诉我，他们是多么害怕她父亲和其他大学教授在场。

但他是一个抵抗者。艾莎仍然想去那里，去被占领的约旦河西岸，支持巴勒斯坦抵抗占领。他想确切地了解发生了什么，然后回去继续向世界传递这一信息——这种叙述经常受到审查。

埃吉意识到其中的危险，但无论如何还是想去——留下她的笔记，并与加沙的巴勒斯坦人民站在一起，他们正在遭受种族灭绝，而冷漠的世界却无所作为。

她与国际团结运动（ISM）成员一起前往那里的原因是继续传递这一信息，并向世界展示以色列占领和野蛮行径的现实。

我最后一次与埃吉通电话是在她被杀前几个小时。我和她通了两个多小时的电话。

当时我就觉得埃吉说的是真心话。她告诉我，占领是多么可怕，生活在其中是多么困难——作为巴勒斯坦人，我和我的家人都感受到了这一现实。我也在那里被捕；秘密部队逮捕了我的兄弟。我父亲也被捕了，有一次腿部中枪。

职业生活

当您从被占领的约旦河西岸通过检查站前往圣城耶路撒冷时，您会亲身经历种族歧视和危险。

许多巴勒斯坦人在没有采取任何行动的情况下被枪杀。我在那里的巴勒斯坦朋友经历了这样的现实，他们被检查站包围，他们的家园受到威胁，或者他们的客人被禁止进入或离开他们的社区。许多人还面临着长时间等待的不公平待遇。

在我们的电话交谈中，艾谢分享了她从当地人那里听到的故事以及占领造成的所有苦难。

我们还谈论了他在耶路撒冷的经历以及以色列士兵如何不让他进入历史悠久的阿克萨清真寺。

阿伊莎还遭遇了全面的占领，这对巴勒斯坦人来说是每天都要面对的现实。他告诉我，以色列人在边境拿走了他的护照，让他等了很长时间，同时询问他旅行的细节，最终让他入境。

我们将铭记艾谢，她直到去世都是为了正义和巴勒斯坦自由。我们永远不会忘记他。世界永远不会忘记他，我们将继续战斗，直到占领结束。

他谈论的主要话题是占领区人民的苦难，尽管他只在那里呆了几天。

被占领下的生活

当您从被占领的约旦河西岸通过检查站前往圣城耶路撒冷时，您会亲身经历种族歧视和危险。

许多巴勒斯坦人在没有采取任何行动的情况下被枪杀。我在那里的巴勒斯坦朋友经历了这样的现实，他们被检查站包围，他们的家园受到威胁，或者他们的客人被禁止进入或离开他们的社区。许多人还面临着长时间等待的不公平待遇。

在我们的电话交谈中，埃吉分享了她从当地人那里听到的故事以及占领造成的所有苦难。

我们还谈论了她在耶路撒冷的经历以及以色列士兵如何不让她进入历史悠久的阿克萨清真寺。

埃吉还遇到了全副武装的军队，这对巴勒斯坦人来说是每天都要面对的现实。她告诉我，以色列人在边境拿走了她的护照，让她等了很长时间，同时询问他旅行的细节，最终让他入境。

我们将铭记埃吉，她直到去世都是正义和巴勒斯坦自由的倡导者。我们永远不会忘记她。世界永远不会忘记她，我们将继续战斗，直到占领结束。

她谈论的主要话题是占领区人民的苦难，尽管她只在那里呆了几天。

遗产

在惨遭谋杀之前，埃吉曾做了个计划。几天后，她本来应该在希伯伦市与我的家人见面，但这从未发生。

我们将铭记埃吉，她直到去世都是为了正义和巴勒斯坦自由。我们永远不会忘记他。世界永远不会忘记他，我们将继续战斗，直到占领结束。

我们将永远沿着她铺就的道路，继续向世界传播正义和平等的信息，直到发生改变。

埃吉的遗产是将她所在社区的人们聚集在一起。为了纪念她，活动组织者和正义团体将在她的力量和良知的激励下走到一起，共同努力实现埃吉艰难却一直想要追求的改变。