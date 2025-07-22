三个月大的叶海亚·纳贾尔在加沙的一家医院去世。他在生命的最后四天里因缺乏婴儿配方奶粉，只能靠茴香茶维持生命。这一事件反映了被围困的加沙地带日益加剧的饥荒，威胁着成千上万的儿童。

叶海亚的父母表示，他们曾努力寻找配方奶粉和营养补充品，但一无所获。无奈之下，他们只能用当地常见的草本饮品——茴香茶喂养孩子，希望能维持他的生命。

然而，孩子瘦弱的身体很快出现了严重营养不良的迹象，包括腹胀和肋骨外露。最终，他被送入重症监护室，但于周六晚因饥饿去世。据目击者称，孩子的死亡令人心碎。

加沙的巴勒斯坦卫生部于周日表示，自2023年10月以来，以色列的封锁限制了人道主义援助的进入，导致86名巴勒斯坦人因饥饿和营养不良死亡，其中76人为儿童。

卫生部还指出，仅在过去24小时内，就有18人因饥饿死亡，并称这种情况为“无声的屠杀”，正在长期围困中持续发生。

茴香茶代替奶粉

叶海亚的母亲周日表示，由于配方奶粉短缺，孩子在生命的最后四天里只能喝水和茴香茶。

“他一直在吸自己的手，”她含泪说道，描述了孩子明显的饥饿状态。

她表示，当她将孩子送往医院时，医生诊断他患有营养不良，症状包括腹泻和腹部肿胀。随后，孩子的血糖水平迅速下降，病情急剧恶化。

医生告诉家人，叶海亚急需配方奶粉才能存活。然而，自3月2日以来，由于所有通道对人道主义和商业物资关闭，配方奶粉已从加沙的货架上消失。

母亲补充说，叶海亚此前曾住院，并通过医院提供的配方奶粉得到治疗，病情一度好转。但当供应耗尽后，他的病情再次恶化。

“因营养不良而死”

叶海亚的叔叔阿南·纳贾尔也表示，由于持续的配方奶粉短缺，这名婴儿自出生以来只能靠水和茴香茶维持生命。

“三个月来，加沙没有婴儿配方奶粉，”他在周日说。“这个孩子做错了什么，竟然因为奶粉无法送达而死去？”

他表示，叶海亚除了营养不良外，并无其他疾病。他的母亲也因营养不良无法哺乳，而其他替代品根本不存在。

他呼吁国际社会紧急行动，将婴儿配方奶粉送往加沙，以防止更多的死亡。

叶海亚被包裹在白色的裹尸布中，由他的父亲法迪·纳贾尔抱着送往墓地。他瘦小的身体没有穿上通常为新生儿准备的新衣服。悲痛欲绝的父亲无法开口，只能默默流泪，将孩子安葬。

人权组织：饥饿政策仍在持续

欧地中海人权观察组织周一表示，叶海亚是加沙第75名因饥饿或无法获得婴儿配方奶粉而死亡的儿童。

该组织发布的一段视频显示，这名婴儿瘦弱的身体伴有腹部肿胀和骨骼突出的情况，并称他的死亡凸显了以色列对加沙240万居民实施的“蓄意饥饿政策”的影响。

该组织还报告称，另一名仅35天大的婴儿在叶海亚之前因相同原因去世。

该组织警告称，如果这种饥饿政策不结束，这些孩子不会是最后的受害者。

“因饥饿倒下”

该组织补充说，饥荒正在影响加沙所有年龄段的人群，“数百名儿童、妇女和老人因严重饥饿而倒下”。

“只不过是时间问题，我们将目睹因饥饿导致的大规模死亡，”该组织警告道。

过去一周，巴勒斯坦活动人士记录了人们因饥饿在街头晕倒的情况。来自加沙的记者也证实目睹了多起类似事件，甚至自己也感受到了饥饿的影响。

自3月2日以来，以色列封锁了所有进入加沙的通道，阻止了食品、药品和人道主义援助的进入。

根据加沙政府媒体办公室的数据，大约65万名儿童面临因饥饿和营养不良而死亡的风险，约6万名孕妇因缺乏食物和基本医疗服务面临严重威胁。

自2023年10月以来，以色列在加沙的军事行动已导致超过5.9万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为妇女和儿童。这场军事行动摧毁了加沙地带，导致卫生系统崩溃，并引发了严重的食品短缺。