美国白宫宣布，将于6月14日举行军事阅兵，以纪念美国陆军成立250周年。这一天恰逢总统唐纳德·特朗普79岁生日。

白宫发言人安娜·凯利在社交媒体平台X上表示，特朗普将通过军事阅兵向美国退伍军人、现役军人以及军事历史致敬！

凯利还附上了一篇福克斯新闻的报道链接，文章提到阅兵将包括美国军队、军事学院的学生，以及从独立战争到全球反恐战争的历史重演者和装备展示。

据《华盛顿城市报》上月报道，这场阅兵计划展示美国的军事力量，可能从五角大楼延伸至白宫，全长约6公里。

特朗普在其第一任期内曾提出在华盛顿举行军事阅兵的想法，这一灵感来源于他在法国参加巴士底日阅兵的经历。然而，由于五角大楼估算成本高达9,200万美元，并担心坦克等重型军事车辆可能损坏城市道路，这一计划未能实现。

华盛顿市长穆里尔·鲍泽上月在接受记者采访时也表达了类似的担忧。她表示：“军事坦克出现在我们的街道上并不是好事。如果使用坦克，必须配套数百万美元的道路修复资金。”

据官员和文件透露，军方目前正在制定计划，可能会调动6,500余名士兵、约150辆车辆和50架飞机前往华盛顿参加阅兵。

美国各军种对其历史和周年庆典非常重视，这些庆典在军队内部被称为“生日”，通常在全美及海外基地举行。据路透社看到的一份规划文件显示，美国陆军为期一周的庆祝活动将随6月14日的阅兵落下帷幕。

一位美国官员表示，最新的计划包括额外调动数千名士兵和数十辆军事车辆，这些资源在没有阅兵的情况下并不需要。他补充说，目前计划仍处于筹备阶段，可能会有变动，尚不清楚阅兵是白宫的要求，还是陆军自行提出的想法。

该官员还表示，这一计划尚未获得白宫或五角大楼高级领导层的批准。

特朗普过去曾多次公开表达对举行军事阅兵的兴趣。美国国内的军事阅兵相对罕见，而其他国家的阅兵通常用于庆祝战争胜利或展示军事力量。

上周四，特朗普在社交平台Truth Social上暗示将庆祝军队，但未提及6月14日。他写道：“我们的许多盟友和朋友在5月8日庆祝胜利日，但我们在二战中取得胜利的贡献远超其他国家。我们将重新开始庆祝我们的胜利！”