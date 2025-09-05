美国总统唐纳德·特朗普将于周五签署一项行政命令，将国防部重新命名为“战争部”，白宫发言人卡罗琳·莱维特证实了这一消息。

据福克斯新闻报道，这项命令恢复了1949年之前使用的历史名称。当时，《1947年国家安全法》对军事机构进行了重组，并采用了现行名称。

根据该命令，“战争部”将作为一个辅助名称，而国防部长皮特·赫格塞斯将正式获得“战争部长”的附加头衔。

该指令还要求赫格塞斯提出立法和行政措施，以使这一更名永久化。

此外，命令要求更新五角大楼的标识和网站，包括将公共事务简报室重新命名为“五角大楼战争附属厅”，一位白宫官员向福克斯新闻透露。

“大家都喜欢我们在‘战争部’时期取得的非凡胜利历史，”特朗普在8月25日对记者表示。

赫格塞斯对此表示欢迎，称这一举措反映了更广泛的文化转变。