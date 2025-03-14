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巴基斯坦建筑师因加沙地区"正在进行的种族灭绝"而拒绝接受以色列奖项
亚斯敏·拉里是巴基斯坦首位女性建筑师，她一直不懈努力，为该国边缘社区提供可持续住房和生态炊具。
巴基斯坦建筑师因加沙地区"正在进行的种族灭绝"而拒绝接受以色列奖项
Pakistan's top architect Yasmeen Lari. Photo: Heritage Foundation of Pakistan / Other
2025年3月14日

巴基斯坦首位女性建筑师亚斯敏·拉里（Yasmeen Lari）因特拉维夫对加沙的战争，拒绝接受以色列颁发的沃尔夫奖（Wolf Prize）。

拉里在Instagram账号（@barefootsocialarchitecture）上发表声明，称虽然她“非常感激这一荣誉”，但由于“加沙持续的不幸种族灭绝”，她无法接受这一奖项或奖金，即便该组织与政府无关。

她补充道：“任何一方的暴力行为对我来说都是不可接受的。我一生中大部分时间都在帮助难民，包括气候难民。而加沙目前不幸成为了流离失所最严重的地区之一。”

沃尔夫奖自1978年起在以色列颁发，是一项国际奖项，旨在表彰那些“超越宗教、性别、种族、地理和政治立场障碍”的个人。

该奖项涵盖医学、农业、数学、化学、物理，以及在建筑、音乐、绘画和雕塑之间轮流颁发的艺术奖。提名仅通过邀请进行。

根据官网介绍，“沃尔夫奖旨在表彰全球科学家和艺术家在推动科学和艺术进步、造福人类方面的杰出成就。通过颁发该奖项，我们向这些领域的领导者和先驱致敬，他们为建设一个更美好的世界作出了贡献。”

每个领域的奖项包括一张证书、一枚荣誉奖章和10万美元奖金。

在拉里拒绝接受奖项后，该奖项被授予中国建筑师徐甜甜，以表彰她“通过建筑在中国各地推动经济、社会和文化转型”的贡献。

关于亚斯敏·拉里

拉里于1941年出生在巴基斯坦，15岁时随家人移居伦敦。23岁时，她从牛津布鲁克斯建筑学院毕业后，与丈夫一起返回巴基斯坦。

1980年，她与已故丈夫苏海尔·扎希尔·拉里（Suhail Zaheer Lari）共同创立了巴基斯坦遗产基金会（Heritage Foundation of Pakistan），该基金会在保护国家文化遗产方面发挥了重要作用。

她的工作聚焦于建筑与社会正义的交汇点，特别是为巴基斯坦的边缘化社区服务。她利用泥土、石灰和竹子等天然材料，建造了超过5万座可持续的自建庇护所和8万多个生态灶具。

2007年，她开始使用竹子为开伯尔-普赫图赫瓦省斯瓦特地区的冲突难民提供社区厨房，后来又在洪水席卷全国后建造了高架社区中心。

2022年，当巴基斯坦遭遇严重洪灾时，她承诺建造可持续且防洪的房屋。

她的工作植根于“赤脚社会建筑”（Barefoot Social Architecture）的理念，这是一种知识共享体系，旨在摆脱依赖型的人道主义援助模式，转而帮助社区实现自我赋权。

2023年，拉里因其人道主义工作获得了英国皇家建筑师学会皇家金奖（Royal Institute of British Architects Royal Gold Medal）。2020年，她还获得了简·德鲁奖（Jane Drew Prize）。

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