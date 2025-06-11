洛杉矶市长凯伦·巴斯（Karen Bass）宣布对市中心部分地区实施宵禁，此前连续几天的抗议活动因反对移民与海关执法局（ICE）的突袭行动而引发了示威者与执法部门的冲突、大规模破坏以及部分抢劫行为，尤其是在深夜和清晨时段。

宵禁将于当地时间周二晚上8点开始，并持续至周三早上6点。宵禁范围将覆盖市中心一平方英里的区域。

市长巴斯表示，自上周五晚上以来，洛杉矶市中心部分地区在白天和晚上都爆发了抗议活动，并持续至周二。数十名示威者试图穿越美国101号高速公路，市中心的建筑物因涂鸦和窗户破损而遭受了“严重损害”。

加州的政治领导人呼吁特朗普政府停止引发抗议的移民突袭行动。特朗普总统不顾加州州长加文·纽瑟姆的反对，决定派遣国民警卫队和海军陆战队前往加州，导致紧张局势进一步升级。

市长巴斯表示，“我认为指出这一点很重要，并不是为了淡化那里的破坏和暴力行为——这些行为确实很严重，但非常重要的是要知道，这一平方英里的事件并未影响整个城市。一些抗议和暴力的画面让人觉得这是一场全市范围的危机，但事实并非如此。”

洛杉矶曾在2020年实施过夜间宵禁，当时因乔治·弗洛伊德（George Floyd）被杀引发的全国性抗议活动而采取了这一措施。在那段时间，和平示威者无视宵禁规定，继续游行。