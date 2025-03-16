俄罗斯和乌克兰继续对彼此进行空袭，造成人员伤亡和财产损失，官员表示，关于这场持续三年的战争是否能实现停火的提议仍悬而未决。

俄罗斯总统普京周四表示，他原则上支持华盛顿提出的与乌克兰达成30天停火的建议，但他强调，俄军将继续作战，直到满足几个关键条件。

自那以后，双方进行了激烈的空袭交火，而俄罗斯在战场上进一步推进，试图将乌克兰军队从俄罗斯西部坚守数月的阵地中驱逐出去。

俄罗斯国防部周日表示，该国防空部队在俄罗斯境内共摧毁了31架乌克兰无人机。

俄罗斯国防部通过Telegram 平台公布称，其中 16 架飞机是在西南沃罗涅日地区被击落的，9 架是在别尔哥罗德州境内被击落的，其余飞机是在罗斯托夫和库尔斯克州被击落的。

在乌克兰对俄罗斯边境别尔哥罗德州的一次无人机袭击中，三人受伤，其中包括一名7岁的儿童。该州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫早些时候在Telegram上表示，两人因无人机击中其房屋引发火灾而受伤，地点位于该州古布金斯基区，另一人在多尔戈耶村的无人机袭击中受伤。

沃罗涅日州州长亚历山大·古谢夫在Telegram上表示，目前没有收到有关伤亡或损失的报告。

南部罗斯托夫州代理州长也表示，目前没有收到任何伤亡或损失的报告。

乌克兰紧急服务部门称，乌克兰当局报告了多起俄罗斯无人机袭击事件，其中包括北部切尔尼戈夫地区，据报道，消防员正在扑灭一座高层建筑的火焰，该建筑因俄罗斯无人机袭击而起火。

乌克兰媒体报道称，首都基辅周边地区发生了一系列爆炸事件，此前乌克兰空军警告称基辅及其他中部地区可能面临无人机袭击威胁。截至周日格林尼治时间凌晨3点，基辅地区尚未有关于损失的官方信息。