自上个月俄罗斯军队将乌克兰军队赶出库尔斯克西部地区以来，俄罗斯总统普京首次访问了该地区。

克里姆林宫周三表示，普京前一天访问了乌克兰边境的库尔斯克。

2024 年 8 月乌克兰军队对库尔斯克地区发动突袭，这是基辅近两年半战争以来最大规模的跨境攻势的一部分，但九个月后被俄罗斯军队击退。

乌克兰尚未证实他们已撤离该地区。

普京参观了仍在建设中的库尔斯克二号核电站，与选定的志愿者举行了闭门会议并发表了讲话。他还向代理州长亚历山大·辛施泰因转达了克里姆林宫支持继续向仍无法返回家园的流离失所家庭每月支付补助的想法。

距离俄罗斯发动2022年攻势两年多，乌克兰于8月6日发动了其最大胆的行动，在重型无人机支援和西方武器的帮助下越过俄罗斯边境进入库尔斯克地区。

乌克兰军队声称在行动高峰期控制了库尔斯克约 1400 平方公里的领土。

俄罗斯瞄准乌克兰训练营

乌克兰国民警卫队周三表示，周二俄罗斯导弹袭击乌克兰的一个军事射击场，造成 6 名士兵死亡，至少 10 人受伤。声明还称，该部队指挥官已被解职。

俄罗斯国防部周二发表声明称，乌克兰东北部苏梅地区靠近俄罗斯边境的一个训练营遭到导弹袭击，造成其中包括 20 名教官在内的多达 70 名乌克兰士兵死亡。

乌克兰国民警卫队声明称，已启动内部调查，并与执法机构分享必要信息。

声明中表示：“调查将对所有做出相关决定的人的行为进行法律评估。”

在之前发生致命袭击之后，乌克兰便已开始对军事训练营可能存在的疏忽展开了调查。