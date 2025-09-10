土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通电话，讨论以色列在多哈对哈马斯谈判代表团发动的袭击。埃尔多安办公室发表声明表示，两位领导人还就可能采取的联合应对措施交换了意见。

电话会谈中埃尔多安向遇难者表示哀悼，并强调安卡拉将以一切手段支持卡塔尔国家和人民。

土耳其总统还在土耳其社交媒体平台NSosyal上发表声明，谴责以色列的袭击，称其为“对兄弟国家的公然违反国际法的行径”。

总统埃尔多安表示：“以色列对哈马斯谈判代表团在卡塔尔的袭击，再次清楚地表明了（本雅明）内塔尼亚胡政府的盲目愤怒，以及其加深冲突和不稳定的意图。那些将恐怖主义作为国家政策的人不会成功。“

他说：“面对不仅将自己，而且试图将整个地区拖入灾难的以色列的土匪行径，我们将保持坚定和果断的立场；无论代价如何，我们将继续捍卫和平、国际法以及巴勒斯坦人民的自由。”