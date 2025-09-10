2025年9月10日
土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通电话，讨论以色列在多哈对哈马斯谈判代表团发动的袭击。埃尔多安办公室发表声明表示，两位领导人还就可能采取的联合应对措施交换了意见。
电话会谈中埃尔多安向遇难者表示哀悼，并强调安卡拉将以一切手段支持卡塔尔国家和人民。
土耳其总统还在土耳其社交媒体平台NSosyal上发表声明，谴责以色列的袭击，称其为“对兄弟国家的公然违反国际法的行径”。
总统埃尔多安表示：“以色列对哈马斯谈判代表团在卡塔尔的袭击，再次清楚地表明了（本雅明）内塔尼亚胡政府的盲目愤怒，以及其加深冲突和不稳定的意图。那些将恐怖主义作为国家政策的人不会成功。“
他说：“面对不仅将自己，而且试图将整个地区拖入灾难的以色列的土匪行径，我们将保持坚定和果断的立场；无论代价如何，我们将继续捍卫和平、国际法以及巴勒斯坦人民的自由。”
袭击发生后，土耳其驻多哈大使馆表示正在“密切”关注事态发展，并敦促土耳其公民密切关注卡塔尔当局的公告以及通过官方社交媒体账户和大使馆网站发布的信息。
以色列对多哈的袭击是首次发生在卡塔尔首都的此类事件。据哈马斯称，其代表团当时正在就美国支持的加沙停火计划进行会谈。
巴勒斯坦抵抗组织表示，袭击造成包括其首席谈判代表的儿子和一名卡塔尔安全人员在内的六人死亡，但高级领导人幸存。
卡塔尔与美国和埃及一道，在调解结束以色列对加沙的战争中发挥了核心作用。自2023年10月以来，这场战争已导致超过6万4000名巴勒斯坦人死亡。