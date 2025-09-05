土耳其正式开始在国内汽车制造商BMC位于安卡拉的工厂大规模生产其新型主战坦克“阿尔泰”，标志着该国国防领域的重要里程碑。

BMC董事长富阿特·托西亚利（Fuat Tosyali）周五表示，这一项目实现了土耳其百年来的梦想。

“我们的工厂仅在去年奠基，如今已经开始大规模生产——我们预计它将满足土耳其武装部队以及盟国在国防工业方面的需求，”他说。

“阿尔泰”坦克配备了最先进的技术，由BMC子公司BMC动力公司自主研发的BATU发动机提供动力。

安卡拉的生产设施采用工业机器人和先进制造技术，涵盖从车体制造到最终组装的每一个生产环节。

‘未发现任何问题’