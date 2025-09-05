2025年9月5日
土耳其正式开始在国内汽车制造商BMC位于安卡拉的工厂大规模生产其新型主战坦克“阿尔泰”，标志着该国国防领域的重要里程碑。
BMC董事长富阿特·托西亚利（Fuat Tosyali）周五表示，这一项目实现了土耳其百年来的梦想。
“我们的工厂仅在去年奠基，如今已经开始大规模生产——我们预计它将满足土耳其武装部队以及盟国在国防工业方面的需求，”他说。
“阿尔泰”坦克配备了最先进的技术，由BMC子公司BMC动力公司自主研发的BATU发动机提供动力。
安卡拉的生产设施采用工业机器人和先进制造技术，涵盖从车体制造到最终组装的每一个生产环节。
‘未发现任何问题’
托西亚利指出，BATU动力系统的输出功率范围为400至1500马力，在投入使用前需要完成一定的测试。
“动力系统需要运行1万公里并通过特定的性能评估。截至目前，未发现任何问题，包括空气和防御系统在内的所有组件都与坦克一起进行测试，”他补充道。
除了“阿尔泰”坦克，该工厂还将生产BMC的下一代八轮驱动装甲战车“阿尔图格”（Altug）。
土耳其国防工业局（SSB）局长哈鲁克·戈尔贡（Haluk Gorgun）对该项目背后的合作努力表示赞赏，并确认总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）一直密切关注项目进展。
“去年我们提供用于测试的坦克展示了其全部能力并成功通过测试。现在工厂已经建成，我们将直接生产并向部队交付坦克，”戈尔贡说道。