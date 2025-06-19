据《华尔街日报》报道，美国总统唐纳德·特朗普已私下批准了针对伊朗的详细军事打击计划，但尚未下达最终命令。

《华尔街日报》援引三位“熟悉相关讨论”的人士称，“特朗普在周二晚间告诉高级助手，他同意针对伊朗的攻击计划，但暂时搁置了最终命令，以观察德黑兰是否会放弃其核计划。”

在白宫战情室向军方下达私人指示后，特朗普于周三表示，“我有一些想法，但我还没有做出最终决定——我喜欢在最后一秒钟才做决定。”

《华尔街日报》补充道，“特朗普希望通过威胁加入以色列对伊朗的连续六天的打击行动，迫使德黑兰满足他的要求。”

一位白宫高级官员告诉《华尔街日报》，目前仍有多种选项可供选择，特朗普将继续观察以色列的行动方式。

五角大楼准备行动，但外交仍是选项

迄今为止，美国军方的角色仅限于支持以色列防御伊朗的弹道导弹和无人机攻击。

五角大楼官员证实，目前尚未下达美国直接介入的明确命令。

美国国防部长和参谋长联席会议主席在周三参加了白宫的一次会议，此前他们刚参加了一场国会听证会。

尽管打击计划正在进行中，但消息人士告诉《华尔街日报》，特朗普可能仍倾向于通过外交手段解决危机。

伊朗政府拒绝在军事压力下进行任何谈判。

“伊朗不会在胁迫下谈判，不会在胁迫下接受和平，更不会与一个试图保持相关性的过气战争贩子谈判，”伊朗驻联合国代表团在一份声明中表示，这显然是在暗指特朗普。

一个可能的目标是位于深山下的伊朗福尔多铀浓缩设施。

到目前为止，以色列尚未攻击该设施，该设施被广泛认为可以抵御常规弹药的攻击。

美国是唯一已知拥有能够摧毁该设施的30,000磅（约13.5吨）钻地炸弹的国家。