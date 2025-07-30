据美国地质调查局（USGS）报告，俄罗斯堪察加半岛附近发生了一场8.8级地震。

震中位于彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加市东南偏东119公里处，震源深度为20.7公里。地震发生在周三，震源较浅，强度足以引发海浪或海啸。

堪察加州州长弗拉基米尔·索洛多夫在Telegram上表示，这次地震“非常严重，是数十年来最强的一次地震。”

据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，堪察加地区卫生部长奥列格·梅利尼科夫表示，地震导致几人受伤。

“所有患者情况稳定，目前没有记录到严重伤情。”梅利尼科夫说道。

由于海啸警报，萨哈林地区的北库里尔斯克小镇发布了疏散命令。

其他地区的影响

美国海啸预警系统对俄罗斯、日本、阿拉斯加和夏威夷部分海岸发出了海啸警报。

夏威夷州檀香山紧急事务管理局呼吁部分沿海地区居民撤离。

“立即采取行动！预计将出现破坏性海啸波浪。”该机构在X平台上发布消息称。

美国国家气象局旧金山湾区办公室表示，加利福尼亚海岸已发布海啸咨询。

“远离水域！远离海滩和水道！在当地官员宣布安全之前，不要靠近海岸。”该机构在X平台上提醒道。

美国海啸预警中心还对厄瓜多尔发出了海啸警报，称地震可能引发高达3米的海浪。

菲律宾地震学机构也表示，预计会有海啸波浪，并建议太平洋沿岸地区的居民远离海滩。