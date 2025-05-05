美国总统唐纳德·特朗普表示，如果有必要，他将动用军事力量控制丹麦领土格陵兰岛。

“我不排除这种可能性，”他在周日播出的NBC《与媒体见面》节目采访中说道。“我不是说我一定会这么做，但我不排除任何可能性。”

“我们非常需要格陵兰岛，”他补充道，称这个丹麦自治领地对“国际安全”至关重要。

“格陵兰岛人口很少，我们会照顾他们，珍视他们，诸如此类的事情，”特朗普说道。

特朗普对格陵兰岛的兴趣

自从今年1月重新上任以来，这位美国总统多次表达了对收购格陵兰岛的兴趣，尽管丹麦方面多次拒绝。

战略重要性

格陵兰岛自18世纪以来一直是丹麦王国的一部分，并于1979年获得自治权。

位于北极和大西洋之间，格陵兰岛不仅矿产资源丰富，而且地理位置极具战略意义。

丹麦和格陵兰岛均拒绝了任何出售该领土的提议。一项在1月进行的调查显示，85%的格陵兰岛居民反对加入美国。

今年3月，格陵兰岛当选总理延斯-弗雷德里克·尼尔森呼吁欧洲国家支持格陵兰岛，强调该岛“不是，也永远不会是待售品”。

“与我们站在一起，明确表示格陵兰岛不是，也永远不会是待售品。格陵兰岛由格陵兰人民管理，这一点永远不会改变，”尼尔森在接受阿纳多卢通讯社采访时说道。