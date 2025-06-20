在尼日利亚莫夸，法蒂玛和哈比巴·吉布林在炎热潮湿的下午坐在一棵芒果树下等待着她们担心永远找不到的遗体。

嫁给同一男子的这两位妻子，自从一周前历史上最严重洪水之一的那场洪水摧毁城镇大部分地区并卷走她们的房屋、她们的丈夫、另外两位妻子和16个孩子以来，就一直在那里过夜。

26岁的法蒂玛失去了四个孩子，27岁的哈比巴失去了六个孩子。但在18名被认为已遇难的家庭成员中，只有4人的遗体被找到。

在尼日利亚的尼日尔州中北部莫夸，几乎一个家庭在一个早晨被淹没的故事屡见不鲜。虽然官方公布的死亡人数约为150人，但人们担心死亡人数可能超过数百人，这个数字可能超过2024年的全国死亡人数。

法蒂玛告诉法新社记者：“我们已经在芒果树下睡了一个星期，只睡在垫子和蚊帐下，我们甚至没有东西吃。”

由于政府资源有限，他们完全依赖于那些幸运地没有受到洪水影响的居民们的帮助。他们的丈夫在一所伊斯兰学校任教，自从这场摧毁了社区250多所房屋的灾难以来，他们每天都外出寻找剩下的14具尸体。但希望正在一小时一小时地变得更为渺茫。

人们希望找到更多尸体

至少有15根电线杆被刮倒，小镇陷入一片黑暗。闷热的天气丝毫没有缓解人们的痛苦。水资源匮乏，人们担心洪灾后霍乱疫情的爆发可能会使情况雪上加霜。

志愿者和救灾小组在洪水冲到10公里外的地方发现了尸体。据报道，其中一些尸体是在邻近夸拉州、河流对岸的一个村庄发现的。

尽管听到了坏消息，法蒂玛和哈比巴仍然满怀希望地等待着丈夫回家。法蒂玛·吉布林说：“如果我们能找到他们的尸体并埋葬他们，我们就很高兴了。”

和两位妇女一样，法蒂玛·穆罕默德也希望找到孙子的尸体，无论生死。洪水泛滥的那天早上，她正在做早餐，这时她看到水从家门前的一条狭窄水道里流过。

她当时并不知道，在社区边缘一条废弃铁路线后积聚了好几天的水已经冲破了泥墙。几分钟内，缓缓的水流变成了汹涌的洪流。

她告诉法新社记者，她设法从后门逃走，但“我的孙子试图跟着我时被洪水卷走了。”

她和女儿住在一起，觉得自己是个负担。但援助仍然遥遥无期。

居民抱怨政府援助不足

在宰牲节前几天，这个以穆斯林为主的社区的许多人对政府没有提供更多援助感到愤怒。该州副州长视察并做出了承诺，政府也表示正在提供援助。但许多居民表示，他们什么也没看到。

随着紧张局势加剧，几名年轻男子误认为一名法新社记者是政府官员，威胁要殴打他。由于居民怀疑这是一场示威活动，并公开要求分发物资，一些援助物资的发放工作突然停止。

尼日尔州长夫人法蒂玛·穆罕默德·巴戈对受灾地区进行了短暂访问。但急救人员在她到访前几分钟才抵达，并在抵达后立即离开。

法蒂玛·吉布林、哈比巴·吉布林和法蒂玛·穆罕默德说，他从未来看过她们，她们也没有得到政府的任何帮助。

36岁的商业司机穆罕默德·阿留说：“我什么也做不了。”他在洪水中失去了妻子、孩子和家园。他说：“如果能看到他们的遗体，我就很高兴了。”