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巴勒斯坦记者在加沙汗尤尼斯遭以色列空袭而活活烧死
据报道，记者阿赫迈德·曼苏尔,巴勒斯坦今日报的记者,在以色列空袭中遭火焚身。
巴勒斯坦记者在加沙汗尤尼斯遭以色列空袭而活活烧死
Palestinians mourn loved ones killed in Israeli strikes, in Khan Younis / Reuters
2025年4月7日

以色列近日对加沙南部被围困的汗尤尼斯地区纳赛尔医院附近发动袭击，造成多名伤亡，其中包括一名巴勒斯坦记者。据报道，这名记者在特拉维夫针对医院附近记者帐篷的袭击中被烧伤。

周日，互联网上流传的一段令人震惊的视频显示，这名记者被火焰吞噬，周围的巴勒斯坦人和救援人员拼命试图扑灭火焰。

据报道，这名记者是巴勒斯坦今日电视台的记者艾哈迈德·曼苏尔，同时也是一名父亲。

“（以色列的）导弹烧伤了我的同事艾哈迈德·曼苏尔，他目前仍在重症监护室，因记者营地帐篷被袭击而遭受严重烧伤。”被围困地区的巴勒斯坦记者瓦埃尔·阿布·奥马尔在社交媒体平台X上表示。

加沙的摄影记者马哈茂德·巴萨姆表示，曼苏尔“需要奇迹”才能从严重烧伤中恢复。

据报道，此次袭击还导致另外两名记者死亡，其他人受伤。

针对记者的战争

这次残酷的以色列袭击是针对报道被围困地区种族灭绝的记者一系列攻击中的最新一起。

今年三月底，以色列杀害了半岛电视台记者侯萨姆·沙巴特和巴勒斯坦今日电视台记者穆罕默德·曼苏尔。

自加沙种族灭绝开始以来，以色列一直阻止外国记者进入，同时持续针对报道屠杀事件的巴勒斯坦记者。

去年，沙巴特曾表示，问题不在于外国记者无法进入，而在于对冒着生命危险报道种族灭绝的巴勒斯坦记者缺乏尊重。

最新的杀戮使以色列杀害的记者人数超过210人。

今年三月底，当被问及杀害记者是否可以被视为战争罪时，美国拒绝直接回答，表示华盛顿将始终支持以色列的需求。

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