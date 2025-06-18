美国总统唐纳德·特朗普拒绝了美国情报界关于伊朗没有研发核武器的结论，坚持认为德黑兰“非常接近”拥有核武器，这一说法是在以色列发动空袭并引发地区紧张局势急剧升级后提出的。

特朗普在空军一号上对记者表示，“我不在乎她说了什么。我认为他们非常接近拥有核武器”，他指的是国家情报总监图尔西·加巴德的证词。

在三月份向国会发表的讲话中，加巴德表示，情报界“仍然评估伊朗没有在建造核武器”，并指出伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊“尚未授权”核武器计划。美国和国际原子能机构（IAEA）称该计划已于2003年暂停。

她补充说，情报机构正在继续监测德黑兰是否会重新授权该计划。

然而，在周二，加巴德对记者表示，她的立场与特朗普一致。

她说，“特朗普总统所说的与我在年度威胁评估中所说的是一样的”，并指责媒体歪曲了她的言论。

‘他们的城市被炸得支离破碎’

据CNN援引四位匿名消息人士的报道，美国情报界仍然认为伊朗目前没有在建造核武器，并且需要两到三年的时间才能组装并交付一枚核弹。

自上周五以来，地区紧张局势急剧上升，当时以色列对伊朗的核设施、军事设施以及民用区域进行了空袭。

德黑兰表示，以色列的空袭导致224多人死亡，超过1000人受伤。

作为回应，伊朗发射了导弹和无人机进行攻击，据以色列官员称，这些攻击造成至少24人死亡，数百人受伤。

一位美国官员告诉CNN，以色列的攻击可能只将伊朗的核能力延迟了几个月。

尽管以色列对纳坦兹核设施造成了破坏，但据报道，防护严密的福尔多设施并未受到影响。

此次空袭还中断了华盛顿与德黑兰之间的间接核谈判。特朗普表示，他对重启谈判兴趣不大。

特朗普说，“我告诉他们去达成协议。他们本该达成协议。他们的城市已经被炸得支离破碎，他们失去了很多人。”

“我现在不太想谈判。”